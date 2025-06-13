Стратегічне село. Угруповання «Харків» повідомило, що насправді відбувається в Дворічній

Наразі росіяни продовжують вести штурми в районі Дворічної

Хоча селище Дворічна Куп'янського району позначена на карті аналітиків DeepState як окупована територія, бої біля населеного пункту все ще тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника ОТУ «Харків» Павла Шамшина в ефірі телемарафону.

Шамшин зазначив, що наразі росіяни продовжують вести штурми в районі Дворічної. Їхня мета – розширення плацдарму. Зокрема окупанти прагнуть перейти на західний берег Осколу, аби оточити Куп'янськ по правому берегу. Для цього вони б мали перекинути через річку техніку, чого поки що зробити неможливо.

«Штурмові дії тривають в районі Строївки, Фиголівки, Красне-1, Кам’янки. Але треба розуміти, що щоб створити реальну загрозу для Куп’янська росіянам потрібно перекидати через річку важку техніку, але їм це не вдається, оскільки ця техніка знищується або до під’їзду до берега, або під час зведення», – розповів він.

Аналітик DeepState Роман Погорілий в ефірі «Громадського» уточнив, що інформація про окупацію Дворічної є уточнювальною. За його словами, DeepState додавав інформацію, коли окупанти заходили в райони цього села й ховалися в будинках. Погорілий говорить, що хоча російська армія й не захопила Дворічну, її кількість там переважає над Силами оборони.

Село Дворічна – було окуповане з весни до осені 2022 року. Але після звільнення Харківської області населений пункт страждав від постійних обстрілів та боїв неподалік.

Нагадаємо, DeepState повідомив, що на Харківщині росіяни захопили селище Дворічна Куп'янського району та просунулися далі на правому березі річки Оскіл.

Саме на Дворічну російські загарбники націлилися від самого початку утворення плацдармів на західному березі Осколу, оскільки саме в цьому населеному пункті можна зробити опорник з можливістю накопичувати піхоту та інші ресурси для подальших просувань.