На Вінниччині жінка вирощує тропічні фрукти

За правильного догляду врожай інжиру можна збирати двічі на рік

Вирощувати тропічні фрукти в Україні – можливо. Тим паче сучасний клімат цьому сприяє. Так говорить жителька села Яришів на Вінниччині Альона Раку. Десятки сортів цитрусових, інжир, маракую та папаю жінка розпочала розводити понад 20 років тому. Перші живці вона купила на ринку, інші – друзі привезли з-за кордону. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Тропічні фрукти Альона вирощує у себе в садибі: як у теплиці, так і на відкритому ґрунті. Урожай збирає двічі на рік.

Лимон, який виростила Альона Раку фото: suspilne.media

Інжиру, який вирощує у теплиці, близько п’яти років. Перший живець жінка привезла з відпочинку.

«Сортів у нас є 5-6. Це ми були з чоловіком були на Закарпатті, то з нами там живцями поділилися. Доволі гарний сорт. Ми його і надалі культивуємо, бо він вподобав нашу територію. Проблема в тому, що інжир у наших регіонах вимерзає за зиму, тому основне завдання – зберегти пагони. Інжир дає два урожаї. Доволі непримхлива рослина, єдине – це морози. Вона росте практично самостійно», – розповіла Альона Раку.

Теплиця з тропічними фруктами фото: suspilne.media

За правильного догляду врожай інжиру можна збирати двічі на рік. Перший урожай – у липні-серпні, другий – у вересні та на початку жовтня.

«Перший урожай називається бреби – це плоди, які на пагонах того року. Другий урожай буде формуватися на ось цих зелених. Він дуже солодкий. Єдине, його дуже люблять комахи. Якщо вчасно урожай не збереш, то мурахи перші його з’їдять», – пояснює жінка.

На Вінниччині зростає інжир фото: suspilne.media

Інжир Альона Ракувирощує не лише у теплиці, а й у відкритому ґрунті. Торік посадили 45 кущів, і вони непогано перезимували.

«Тут, на цій території, у нас посаджено 45 корчів у відкритому ґрунті. На зиму ми його пригинаємо і накриваємо агроволокном. Знімаємо його аж зараз, зазвичай трохи раніше, але цей рік були прохолодні дуже ночі. Зараз відкриваємо, потім поливаємо, вносимо добрива. Він пішов вже гарно у ріст, і ось на цих зелених пагінцях вже буде урожай», – каже Альона Раку.

Альона Раку нарізає вирощений лимон фото: suspilne.media

Окрім інжиру, біля будинку господині ростуть цитрусові, а також папая та маракуя.

«Є у нас три сорти лимонів, є два сорти мандаринів, апельсини, є кумквати, лаймквати і є цитрони. Також є у нас гранати, маракуя, є маленька папая. Побачимо, як в кінці року вони себе покажуть. Найбільше я люблю кумквати, вони найбільше дають плодів. З одного деревця можна до двох кілограмів зібрати. Ще люблю лимон Мейєра, вони хоч і маленькі, але смачні, і їх також багато. Ще дуже люблю маракую. Вона у нас у відкритому ґрунті зимує. І також гарний урожай показує», – розповіла Альона.

За її словами, цитрусові – рослини доволі примхливі. Влітку їх треба рясно поливати, а взимку переносити в приміщення з низькою температурою.

Клімат сприяє урожаю: на Вінниччині жінка вирощує тропічні фрукти

«До цитрусових ми прилаштувалися, бо вони доволі капризні. Їх шкідники полюбляють, особливо павутинний кліщ та щитівка. Але методом спроб та хиб ми зрозуміли, що вони хочуть прохолодної зимівлі. Це має бути температура не менше 10 градусів, але не більше 15, щоб не було жарко. Період спокою їм потрібно давати хоча б два місяці. На літній період вони в нас тут, ми їх накриваємо сіткою для затінку, а на зимній період ми їх ховаємо у напівпідвальне приміщення, де температура взимку менш як 5 градусів не буває, і там ми ще їм додаємо освітлення», – ділиться садівниця.