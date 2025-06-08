Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині жінка вирощує тропічні фрукти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині жінка вирощує тропічні фрукти
Окрім інжиру, біля будинку господині ростуть цитрусові, а також папая та маракуя
фото: suspilne.media

За правильного догляду врожай інжиру можна збирати двічі на рік

Вирощувати тропічні фрукти в Україні – можливо. Тим паче сучасний клімат цьому сприяє. Так говорить жителька села Яришів на Вінниччині Альона Раку. Десятки сортів цитрусових, інжир, маракую та папаю жінка розпочала розводити понад 20 років тому. Перші живці вона купила на ринку, інші – друзі привезли з-за кордону. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Тропічні фрукти Альона вирощує у себе в садибі: як у теплиці, так і на відкритому ґрунті. Урожай збирає двічі на рік.

Лимон, який виростила Альона Раку
Лимон, який виростила Альона Раку
фото: suspilne.media

Інжиру, який вирощує у теплиці, близько п’яти років. Перший живець жінка привезла з відпочинку.

«Сортів у нас є 5-6. Це ми були з чоловіком були на Закарпатті, то з нами там живцями поділилися. Доволі гарний сорт. Ми його і надалі культивуємо, бо він вподобав нашу територію. Проблема в тому, що інжир у наших регіонах вимерзає за зиму, тому основне завдання – зберегти пагони. Інжир дає два урожаї. Доволі непримхлива рослина, єдине – це морози. Вона росте практично самостійно», – розповіла Альона Раку.

Теплиця з тропічними фруктами
Теплиця з тропічними фруктами
фото: suspilne.media

За правильного догляду врожай інжиру можна збирати двічі на рік. Перший урожай – у липні-серпні, другий – у вересні та на початку жовтня.

«Перший урожай називається бреби – це плоди, які на пагонах того року. Другий урожай буде формуватися на ось цих зелених. Він дуже солодкий. Єдине, його дуже люблять комахи. Якщо вчасно урожай не збереш, то мурахи перші його з’їдять», – пояснює жінка.

На Вінниччині зростає інжир
На Вінниччині зростає інжир
фото: suspilne.media

Інжир Альона Ракувирощує не лише у теплиці, а й у відкритому ґрунті. Торік посадили 45 кущів, і вони непогано перезимували.

«Тут, на цій території, у нас посаджено 45 корчів у відкритому ґрунті. На зиму ми його пригинаємо і накриваємо агроволокном. Знімаємо його аж зараз, зазвичай трохи раніше, але цей рік були прохолодні дуже ночі. Зараз відкриваємо, потім поливаємо, вносимо добрива. Він пішов вже гарно у ріст, і ось на цих зелених пагінцях вже буде урожай», – каже Альона Раку.

Альона Раку нарізає вирощений лимон
Альона Раку нарізає вирощений лимон
фото: suspilne.media

Окрім інжиру, біля будинку господині ростуть цитрусові, а також папая та маракуя.

«Є у нас три сорти лимонів, є два сорти мандаринів, апельсини, є кумквати, лаймквати і є цитрони. Також є у нас гранати, маракуя, є маленька папая. Побачимо, як в кінці року вони себе покажуть. Найбільше я люблю кумквати, вони найбільше дають плодів. З одного деревця можна до двох кілограмів зібрати. Ще люблю лимон Мейєра, вони хоч і маленькі, але смачні, і їх також багато. Ще дуже люблю маракую. Вона у нас у відкритому ґрунті зимує. І також гарний урожай показує», – розповіла Альона.

За її словами, цитрусові – рослини доволі примхливі. Влітку їх треба рясно поливати, а взимку переносити в приміщення з низькою температурою.

Клімат сприяє урожаю: на Вінниччині жінка вирощує тропічні фрукти

«До цитрусових ми прилаштувалися, бо вони доволі капризні. Їх шкідники полюбляють, особливо павутинний кліщ та щитівка. Але методом спроб та хиб ми зрозуміли, що вони хочуть прохолодної зимівлі. Це має бути температура не менше 10 градусів, але не більше 15, щоб не було жарко. Період спокою їм потрібно давати хоча б два місяці. На літній період вони в нас тут, ми їх накриваємо сіткою для затінку, а на зимній період ми їх ховаємо у напівпідвальне приміщення, де температура взимку менш як 5 градусів не буває, і там ми ще їм додаємо освітлення», – ділиться садівниця.

Читайте також:

Теги: клімат урожай Вінниччина рослини тропічні фрукти лимон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СОО компанії Олександр Мироненко розказав, як війна та CBAM змінюють енергостратегію компанії
$44 млн у газ і сонце: «Метінвест» страхує виробництво від нових блекаутів
15 травня, 14:11
22 червня 2024 року митрополит Іонафан пішов на обмін до РФ як військовополонений
Митрополита УПЦ МП, якого забрав до себе Кирило, остаточно засуджено в Україні
10 травня, 09:56
З 2005 року державні гідроспоруди без належних правових підстав використовувалися фізичною особою
На Вінниччині держава відсудила гідроспоруди на 252 млн грн
12 травня, 19:21
80% світового бананового експорту припадає саме на Латинську Америку і Карибський регіон
Банани стануть розкішшю? Кліматологи б'ють на сполох
12 травня, 13:30
Василь Хоменко у декларації за 2023 рік не вказав майно на 10 млн грн
Суд покарав депутата з Вінниччини, який не задекларував майна на десятки мільйонів
14 травня, 14:10
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику
У Жмеринці жорстоко вбито жінку
19 травня, 20:48
Вінницькі митники зупинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України старовинної картини
Іноземка намагалася вивезти з України старовинну картину (фото)
20 травня, 16:50
Мати загиблого захисника Оксана їхала на могилу до сина, але її водій висадив з автобуса
Скандал у Козятині: водій автобуса відмовив у проїзді матері загиблого захисника
23 травня, 18:48
Картопля, яку рано посадили, постраждала через холодну погоду
Яка погода буде у червні? Метеоролог припустила нову небезпеку для аграріїв
24 травня, 19:13

Новини

На Вінниччині жінка вирощує тропічні фрукти
На Вінниччині жінка вирощує тропічні фрукти
На Вінниччині поліцейські впіймали чоловіка, який дві доби переховувався у землянці
На Вінниччині поліцейські впіймали чоловіка, який дві доби переховувався у землянці
Співробітник судового апарату на Вінниччині задекларував кросовер за… 5 тис. грн
Співробітник судового апарату на Вінниччині задекларував кросовер за… 5 тис. грн
Грози, шквали та град. Синоптики попереджають про негоду у низці областей
Грози, шквали та град. Синоптики попереджають про негоду у низці областей
72-річний чоловік отримав сім років в'язниці за насильство над ексдружиною
72-річний чоловік отримав сім років в'язниці за насильство над ексдружиною
У Вінниці суд відправив під варту лікарів, які «продавали» інвалідність
У Вінниці суд відправив під варту лікарів, які «продавали» інвалідність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 червня: ситуація на фронті
149K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 червня 2025
49K
Новий президент Польщі зробив неочікувану заяву щодо вступу України в ЄС
29K
Трійця 2025 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
24K
Рубіо зробив нову заяву про мирні переговори України та Рф

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua