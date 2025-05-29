Бої за Сумщину: чим важливе село Юнаківка

Україні не можна допустити втрату Юнаківки

Нинішні територіальні здобутки Росії на Сумщині не є великим успіхом, з огляду на чисельність їхнього угрупування. Однак ризик подальшого просування ворога залишається. Ціллю росіян насамперед є село Юнаківка, що має для них стратегічне значення. Про це DW заявив співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула, передає «Главком».

Микула пояснив, що Україні не можна допустити втрату Юнаківки. Адже Юнаківка – це велике село, де дуже багато будинків та підвалів, що дає можливість накопичувати особовий склад.

«Чому вони дуже довго були в Новенькому, але нічого не могли зробити? Бо на все Новеньке всього два підвали, решта – накопані позиції та посадка, де накопичитися дуже важко», – каже він.

Окрім можливості накопичення сил, захоплення Юнаківки відкриє РФ шлях до лісової місцевості. – «Якщо вони зайдуть в ліс, це створить дуже багато проблем. Там король той, в кого більше піхоти, а в них велика перевага».

До того ж окупація Юнаківки створить нові ризики для цивільних – оскільки скорочення відстані до Сум уможливить атаки російськими FPV-дронами.

«Ствольна артилерія буде діставати максимум по навколишнім селам від Сум на північ. А в самих Сумах ми будемо бачити ситуацію як в Херсоні, Нікополі, Костянтинівці, коли вони просто цими дронами будуть автобуси, звичайні вантажівки підбивати. Тому просування ворога в Юнаківку ми не можемо допустити», – наголошує Микула.

Наразі, за даними Микули, війська РФ наступають по лінії від Володимирівки до Локні, що межує з Юнаківкою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.