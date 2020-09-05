Трамп заявив, що вакцина проти коронавірусу може з’явитися вже наступного місяця



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Др. Кізмек’я Корбетт (ліворуч) з Національного інституту здоров’я (NIH) доповідає Дональду Трампу про прогрес у створенні вакцини у лабораторії NIH

«Наразі три потенційні вакцини перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань» – президент США

Американська вакцина проти коронавірусу може бути готова вже у жовтні цього року.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Укрінформ з посиланням на Fox Business.

«У рамках операції Warp Speed ми продовжуємо виробляти безпечну та ефективну вакцину в ті рекордні терміни, про які повідомляли. Ми отримаємо її, на мою думку, до кінця року. Можливо, навіть до кінця жовтня», – сказав Трамп.

Президент США зазначив, що наразі три потенційні вакцини перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань.

Станом на ранок 5 вересня у світі зафіксовано 26 799 409 випадків хвороби Covid-19, з них 879 028 летальних випадків та 18 910 430 випадків одужання.

Як повідомлялося, Lancet опублікував результати випробувань російської вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу з’явиться в США до кінця року.

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