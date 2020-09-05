  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп заявив, що вакцина проти коронавірусу може з’явитися вже наступного місяця

    • Розсилка
    <p>Др.&nbsp;Кізмек&rsquo;я Корбетт (ліворуч) з Національного інституту здоров&rsquo;я (NIH) доповідає Дональду Трампу про прогрес у створенні вакцини у лабораторії NIH<i></i></p> - Трамп заявив, що вакцина проти коронавірусу може з’явитися вже наступного місяця

    Др. Кізмек’я Корбетт (ліворуч) з Національного інституту здоров’я (NIH) доповідає Дональду Трампу про прогрес у створенні вакцини у лабораторії NIH

    «Наразі три потенційні вакцини перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань» – президент США

    Американська вакцина проти коронавірусу може бути готова вже у жовтні цього року.

    Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Укрінформ з посиланням на Fox Business.

    «У рамках операції Warp Speed ми продовжуємо виробляти безпечну та ефективну вакцину в ті рекордні терміни, про які повідомляли. Ми отримаємо її, на мою думку, до кінця року. Можливо, навіть до кінця жовтня», – сказав Трамп.

    Президент США зазначив, що наразі три потенційні вакцини перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань.

    Станом на ранок 5 вересня у світі зафіксовано 26 799 409 випадків хвороби Covid-19, з них 879 028 летальних випадків та 18 910 430 випадків одужання.

    Як повідомлялося, Lancet опублікував результати випробувань російської вакцини від Covid-19.

    Нагадаємо, Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу з’явиться в США до кінця року.

    Читайте також:
    ВООЗ пропонує надати певним групам населення пріоритет у вакцинації від Covid-19
    США Дональд Трамп вакцинація ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ