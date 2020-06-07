У сільському парку на Вінниччині сапери виявили понад 600 артилерійських снарядів
Сапери вилучили 414 снарядів калібру 45 мм, 213 снарядів калібру 76 мм та один мінометний снаряд калібру 82 мм
У парку в селі Спичинці Вінницької області сапери викопали понад 600 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Зазначається, що сапери вилучили 414 снарядів калібру 45 мм, 213 снарядів калібру 76 мм та один мінометний снаряд калібру 82 мм.
Село Спичинці відоме тим, що в ньому розташований палац Собанських, побудований у 1880-х роках. Парк навколо маєтку наприкінці 20 століття отримав статус об'єкта природно-заповідного фонду.
До слова, на Донеччині СБУ виявила у бойовика арсенал з протитанковою міною, гранатами та боєприпасами
Також повідомлялося, що поліція знайшла схрон боєприпасів терориста «ЛНР».