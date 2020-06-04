На Донеччині СБУ виявила у бойовика арсенал з протитанковою міною, гранатами та боєприпасами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу Фото: пресцентр СБУ

Схрон у 2014 році облаштував учасник одного з угруповань бойовиків так званої «ДНР», який наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку

Служба безпеки України виявила у районі проведення операції Об’єднаних сил схованку з військовими засобами ураження. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Схрон у 2014 році облаштував учасник одного з угруповань бойовиків так званої «ДНР», який наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку.

Зі схованки, обладнаної у приватному будинку зловмисника, правоохоронці вилучили протитанкову міну ТМ-62М, ручний протитанковий гранатомет, п’ять підствольних гранат і 10 корпусів від гранат Ф-1 та РГД-5. Також виявлено детонатор для міни МВЧ-62, 9 запалів УЗРГМ і УЗРГМ-2 і 600 патронів калібру 5,45 мм.

За оперативною інформацією, власник вилученого арсеналу зброї, мешканець Бахмута, який у складі незаконних збройних формувань брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Також ватажки терористів залучали його до чергувань на блокпостах бойовиків.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Заходи з виявлення арсеналу проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.