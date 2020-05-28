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    Поліція знайшла схрон боєприпасів терориста «ЛНР» (фото)

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    Бойовик тримав патрони і вибухівку у власному сараї&nbsp; - Поліція знайшла схрон боєприпасів терориста «ЛНР» (фото)
    Бойовик тримав патрони і вибухівку у власному сараї 
    Фото: Нацполіція

    Боєприпаси знайшли на горищі сараю чоловіка, який зараз воює у складі збройних формувань

    Правоохоронці Луганської області виявили схрон з боєприпасами, що належить діючому бойовику незаконного збройного формування «ЛНР». Про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області.

    «...провели у Біловодському районі санкціонований судом обшук у будинку, що належить 39-річному місцевому мешканцю, який на сьогодні служить у лавах незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», — повідомили в поліції.

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    Поліція знайшла схрон боєприпасів терориста «ЛНР» (фото)
    Поліція знайшла схрон боєприпасів терориста «ЛНР» (фото)
    Поліція знайшла схрон боєприпасів терориста «ЛНР» (фото)

    Зазначається що під час обшуку на горищі сараю правоохоронці виявили та вилучили 80 патронів калібру 7,62 мм, шість тротилових шашок, корпус гранати Ф-1, запал УЗРГМ та електродетонатор. Виявлене направлено до НДЕКЦ.

    За цим фактом проводиться досудове слідство в рамках кримінального провадження відкритого за статтею 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

    обшук Луганщина ЛНР склад зброї боєприпаси поліція
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