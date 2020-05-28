Поліція знайшла схрон боєприпасів терориста «ЛНР» (фото)



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Бойовик тримав патрони і вибухівку у власному сараї Фото: Нацполіція

Боєприпаси знайшли на горищі сараю чоловіка, який зараз воює у складі збройних формувань

Правоохоронці Луганської області виявили схрон з боєприпасами, що належить діючому бойовику незаконного збройного формування «ЛНР». Про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області.

«...провели у Біловодському районі санкціонований судом обшук у будинку, що належить 39-річному місцевому мешканцю, який на сьогодні служить у лавах незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», — повідомили в поліції.

Зазначається що під час обшуку на горищі сараю правоохоронці виявили та вилучили 80 патронів калібру 7,62 мм, шість тротилових шашок, корпус гранати Ф-1, запал УЗРГМ та електродетонатор. Виявлене направлено до НДЕКЦ.

За цим фактом проводиться досудове слідство в рамках кримінального провадження відкритого за статтею 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».