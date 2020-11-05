У Тульчинському районі поліцейські розшукали викрадача скутера

Розпочато кримінальне провадження

3 листопада працівники поліції встановили особу зловмисника, який незаконно заволодів скутером у жителя районного центру. Поліцією відкрито кримінальне провадження.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

До територіального відділення поліції звернувся 20 -річний житель м. Тульчин, який повідомив про викрадення скутера Yamaha. Потерпілий розповів, що залишив транспортний засіб навпроти супермаркету з ключами в замку запалення.

Під час відпрацювання території населеного пункту правоохоронці встановили зловмисника, причетного до викрадення двоколісного транспортного засобу. Ним виявився 34 – річний місцевий житель.

Скутер правопорушник переховував на території власного домоволодіння у господарській будівлі.

Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачено до 5 років позбавлення волі.