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    У Тульчинському районі поліцейські розшукали викрадача скутера

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    У Тульчинському районі поліцейські розшукали викрадача скутера

    Розпочато кримінальне провадження

    3 листопада працівники поліції встановили особу зловмисника, який незаконно  заволодів  скутером у жителя районного центру. Поліцією відкрито кримінальне провадження.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    До територіального   відділення  поліції звернувся 20 -річний житель м. Тульчин, який повідомив про викрадення скутера  Yamaha.  Потерпілий розповів, що залишив транспортний засіб навпроти супермаркету з ключами в замку запалення.

    Під час відпрацювання території населеного пункту правоохоронці встановили зловмисника, причетного  до викрадення  двоколісного транспортного засобу. Ним  виявився 34 – річний  місцевий  житель.

    Скутер правопорушник переховував   на території  власного домоволодіння у господарській будівлі.

    Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик.

    Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке  правопорушення передбачено до 5  років позбавлення волі.

    кримінал викрадення Вінниччина скутер
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