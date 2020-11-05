Під Києвом чоловік убив одеситку заради великої суми грошей і вивіз тіло в ліс (фото)

Тіло жінки два тижні пролежало в лісі

Днями в лісі у Сквирському районі Київщини знайшли тіло невідомої жінки. За висновком судово-медичної експертизи смерть потерпілої настала в результаті удушення близько двох тижнів тому.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як розповів керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, за кілька годин поліцейські встановили особу жінки. Нею виявилась 36-річна одеситка. Також поліцейські встановили її рідних, які вказали, що жінка два тижні тому продала квартиру в Одесі і потім з нею зник зв'язок.

У подальшому правоохоронці оперативним шляхом встановили коло знайомих, з якими жінка спілкувалась в останні дні свого життя.

Як з’ясувалось, молодиця у спадок отримала квартиру в місті Одеса. Знайомий чоловік вмовив її продати квартиру, а потім призначив потерпілій зустріч у столиці, щоб забрати у неї виручені від продажу помешкання кошти.

У Київ він приїхав на автівці і в компанії спільних друзів вони разом приїхали до Сквирського району, де чоловік напав на неї і задушив. Потім бездиханне тіло заховав у лісі.

Щоб знищити будь-які докази, чолов’яга у подальшому навіть спалив своє авто.

Під час обшуку за місцем його приживання поліцейські вилучили три автівки та мобільні телефони, які були придбані за привласнені гроші.

Зловмисника поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.

У загиблої жінки залишились сиротами двоє малолітніх дітей.