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    Силовики затримали в Одесі банду викрадачів людей

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    <span>Затримання банди викрадачів в Одесі</span> - Силовики затримали в Одесі банду викрадачів людей
    Затримання банди викрадачів в Одесі
    Фото: od.gp.gov.ua

    Зловмисники «полювали» на жертв у соціальних мережах під приводом знайомства з жінками

    Співробітники поліції і СБУ затримали в Одесі п'ятьох членів організованої групи, які скоювали розбійні напади та викрадали жителів міста. Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

    За даними слідства, зловмисники «полювали» на жертв у соціальних мережах під приводом знайомства з жінками. Спільники викрадали чоловіків під час особистих зустрічей і, погрожуючи насильством, заволодівали їхніми коштами. А потім, отримавши доступ до ключів від квартир потерпілих, забирали з квартир цінності.

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    Силовики затримали в Одесі банду викрадачів людей
    Силовики затримали в Одесі банду викрадачів людей
    Силовики затримали в Одесі банду викрадачів людей
    Силовики затримали в Одесі банду викрадачів людей
    Силовики затримали в Одесі банду викрадачів людей
    Силовики затримали в Одесі банду викрадачів людей

    Зазначається, що разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка отримувала від організатора завдання знайомитися в соціальних мережах з чоловіками, призначати зустрічі, з'ясовувати матеріальне становище і передавати цю інформацію спільникам.

    Затримані перебувають в СІЗО, їм повідомили про підозру
    СБУ Одеса викрадення поліція
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