Силовики затримали в Одесі банду викрадачів людей

Зловмисники «полювали» на жертв у соціальних мережах під приводом знайомства з жінками

Співробітники поліції і СБУ затримали в Одесі п'ятьох членів організованої групи, які скоювали розбійні напади та викрадали жителів міста. Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

За даними слідства, зловмисники «полювали» на жертв у соціальних мережах під приводом знайомства з жінками. Спільники викрадали чоловіків під час особистих зустрічей і, погрожуючи насильством, заволодівали їхніми коштами. А потім, отримавши доступ до ключів від квартир потерпілих, забирали з квартир цінності.

Зазначається, що разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка отримувала від організатора завдання знайомитися в соціальних мережах з чоловіками, призначати зустрічі, з'ясовувати матеріальне становище і передавати цю інформацію спільникам.

Затримані перебувають в СІЗО, їм повідомили про підозру