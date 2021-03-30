Пожежа на будівництві центру для онкохворих дітей: активісти підозрюють підпал

Керівництво благодійного фонду вважає, що причетними можуть бути мешканці сусідніх приватних будинків

На будівництві центру для онкохворих дітей на «Дача», що у Соломʼянському районі, сталася пожежа. Вогнем пошкоджено стіни й вхідні двері, а також від високої температури тріснули шибки у вікнах.

Про це виданню Zmina розповіла Наталія Оніпко, керівниця благодійного фонду «Запорука», що працює над створенням цього центру.

За словами активістки, пожежа почалася о пів на дванадцяту ночі 28 березня. Полум’я перед входом виявив один з будівельників і розбудив решту, ті спочатку спробували загасити вогонь самотужки, але виявилося, що вибило запобіжники й не працював насос. Потім будівельники побачили, що за ними через паркан спостерігає сусід – він у результаті й викликав пожежників.

«Спочатку пожежний інспектор казав, що може бути три варіанти: якийсь недопалок, замикання чи підпал. Але сьогодні вже він побачив, наскільки високим було полум’я, як сильно і швидко це вигоріло. А цей матеріал, він просто тліє, він не може палати, якщо його чимось не облити. Вигорів весь периметр, (пошкоджені. – Ред.) вікна, стіни, фундамент. Це не кажучи про те, що в будинку було троє людей. Це ж реально вони могли загинути, якби він (будівельник. – Ред.) просто не вийшов у туалет», – каже Оніпко.

Як зазначає активістка, вона подала заяву в поліцію. За словами Оніпко, вона не може вказати на когось конкретного, але припускає, що підпал може бути пов’язаний з їхнім конфліктом із сусідами: ті відкрито їй заявляли про небажання бачити поряд хворих дітей.

Зокрема минулого року один із сусідів зрізав болгаркою замок на воротах будмайданчика: тоді активісти зверталися до поліції щодо пошкодження майна, але та зареєструвала заяву як звернення громадян.

Благодійний фонд «Запорука» засновано 2008 року: він працює в Києві та Львові, допомагаючи онкохворим дітям. «Дача» – це будинок для онкопацієнтів та їхніх родин, де вони живуть безкоштовно і відпочивають від виснажливого лікування. Раніше фонд винаймав будівлю для цієї мети, але 2018 року почав збір коштів, щоб придбати ділянку і збудувати центр, який зможе приймати одночасно 15 таких родин.

Раніше стало відомо, що Київська міська рада долучилася до всесвітньої кампанії з нагоди місяця підвищення обізнаності про дитячий рак, підсвітивши свою будівлю золотим кольором, що символізує боротьбу з дитячим раком.