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    Медики назвали перші ознаки раку шкіри

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    При виявленні будь-яких з перерахованих вище ознак, медики рекомендують звернутися до лікаря&nbsp; - Медики назвали перші ознаки раку шкіри
    При виявленні будь-яких з перерахованих вище ознак, медики рекомендують звернутися до лікаря 
    Фото з відкритих джерел

    В першу чергу слід звертати увагу на будь-які нові родимки або плями, що з'являються після 21 років

    Британські медики назвали перші ознаки раку шкіри. Про це повідомляє Express.

    За даними фахівців, в першу чергу слід звертати увагу на будь-які нові родимки або плями, що з'являються після 21 років. Також побоювання повинні викликати будь-які зміни плям на шкірі - колір, форма, розмір, текстура.
    Крім того, варто звертати уваги на родимки, які постійно сверблять, болять, покриваються кіркою або кровоточать протягом більш ніж трьох тижнів.

    При виявленні будь-яких з перерахованих вище ознак, медики рекомендують звернутися до лікаря і пройти обстеження.

    У лютому лікарі назвали часто ігноровані симптоми раку. Фахівці відзначають, що деякі з найбільш поширених симптомів онкологічних захворювань можуть не викликати нездужання, тому багато людей не звертають на них уваги.

    Вони розповіли, що труднощі з ковтанням можуть бути ознакою раку стравоходу, а захриплість вказувати на рак гортані. Експерти також додали, що варто обов'язково звернутися за медичною допомогою в разі неминаючого здуття живота.

    Теги: рак
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