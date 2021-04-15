В першу чергу слід звертати увагу на будь-які нові родимки або плями, що з'являються після 21 років

Британські медики назвали перші ознаки раку шкіри. Про це повідомляє Express.

За даними фахівців, в першу чергу слід звертати увагу на будь-які нові родимки або плями, що з'являються після 21 років. Також побоювання повинні викликати будь-які зміни плям на шкірі - колір, форма, розмір, текстура.

Крім того, варто звертати уваги на родимки, які постійно сверблять, болять, покриваються кіркою або кровоточать протягом більш ніж трьох тижнів.

При виявленні будь-яких з перерахованих вище ознак, медики рекомендують звернутися до лікаря і пройти обстеження.

У лютому лікарі назвали часто ігноровані симптоми раку. Фахівці відзначають, що деякі з найбільш поширених симптомів онкологічних захворювань можуть не викликати нездужання, тому багато людей не звертають на них уваги.

Вони розповіли, що труднощі з ковтанням можуть бути ознакою раку стравоходу, а захриплість вказувати на рак гортані. Експерти також додали, що варто обов'язково звернутися за медичною допомогою в разі неминаючого здуття живота.



