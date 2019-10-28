Вінницю перевіряють на доступність та безбар’єрність



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Активісти інспектують місто в рамках рейтингу «Тостер»

Це перший в Україні рейтинг доступності населених пунктів. Координатори проекту інспектують пішохідні переходи, тротуари, заклади громадського харчування, аптеки, банки та інші установи. В полі їхнього зору десятки об’єктів.

Тетяна та Ганна одні з координаторів проекту. Дівчата особливу увагу приділяють пішохідним переходам. Вимірюють кути нахилу з’їздів які не мають перевищувати 5%, а також ширину переходу. Перевіряють дівчата і аптеки. Згідно із законодавством такі заклади не можуть отримати ліцензію не облаштувавши доступ до приміщення для мало мобільних груп населення. Та на практиці більшість таких аптек не облаштовані відповідно до державних будівельних норм.

Не доступними часто є і заклади громадського харчування, як наприклад кафе у центрі міста.

Попередні результати інспекції Вінниці та ще дев’яти українських міст оприлюднять наприкінці листопада, на форумі інклюзивності в Києві.

Джерело: ТРК Вінниччина