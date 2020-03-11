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    У Вінниці через селфі на вагоні потягу ледь не загинув 17-річний хлопець

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    У Вінниці через селфі на вагоні потягу ледь не загинув 17-річний хлопець

    Хлопець у важкому стані знаходиться в лікарні

    У Вінницьку лікарню з політравмою та опіками доставили 17-річного хлопця. Підліток отримав травми від ураження електричним струмом.  

    Потерпілого госпіталізували.

     

    Попередньо встановлено, що травми неповнолітній отримав під час спроби зробити селфі на вагоні потягу. Підліток був разом із другом, який не постраждав. 

    Хлопець у важкому стані знаходиться в лікарні. Інцидент стався поблизу станції «Вінниця вантажна». 

    Джерело: Vinbazar

    селфі Вінниця
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