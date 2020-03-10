У середмісті Вінниці почали облаштовувати додаткові місця для паркування



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Близько 300 додаткових паркомісць планують облаштувати у центральній частині міста

У Вінниці стартували роботи по облаштуванню місць для паркування. Працівники КП «Вінницька СМЕД ОДР» встановлюють відповідні дорожні знаки.

Відповідно до Концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці до 2030 року та міської Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів передбачено необхідність упорядкування процесів паркування індивідуального транспорту.

«Відділ паркування провів інвентаризацію щодо можливості облаштування додаткових паркомісць, як результат, вони з’являться по вулицях Соборній, Городецького, Пушкіна та інших. Загалом завдяки цьому ми матимемо змогу збільшити їх кількість, наприклад, лише в центрі на близько 300 паркомісць. Сьогодні працівники комунального підприємства замінюють знаки щодо заборони зупинки та стоянки транспортних засобів на знаки, які дозволяють паркувати свої автомобілі. Ми спеціально вибрали місця, які не зашкодять руху громадського транспорту, та погодили їх з Управлінням патрульної поліції у Вінницькій області», – каже директор департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради Михайло Варламов.

Знаки виготовляються КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху». Як розповів виконуючий обов’язки директора КП «Вінницька СМЕД ОДР» Сергій Чернов, згідно державних стандартів на кожній станції передбачається не менше 10 % місць для людей з інвалідністю. «Зараз встановлюють знаки на ділянці по вулиці Соборній поблизу перехрестя з вулицею Артинова, тут передбачено місця для людей з інвалідністю, а також для автомобілів таксі», – каже Сергій Чернов.

Нагадаємо, що для того, щоб допомогти водіям визначитись із місцем для паркування, на мапу міста, що на офіційному сайті Вінницької міської ради, нанесено інформацію про парковки та стоянки міста.