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    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»

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    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»

    У Вінниці відбувся загальноміський конкурс юних виконавців «Кришталева нота»

    В рамках конкурсу у приміщенні коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича відбувся конкурс у номінації «Народні інструменти» (баян, акордеон).

    Загальноміський конкурс юних виконавців «Кришталева нота» проходить у м. Вінниця з 2008 року за ініціативи департаменту культури та безпосередній підтримці міської ради.

    Метою конкурсу є підтримка юних талантів, популяризація музичних творів української та зарубіжної класики, сучасних композиторів. А також – розвитку навичок ансамблевої гри в учнів, підвищення професійної майстерності тощо.

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    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»
    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»
    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»
    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»
    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»
    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»
    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»
    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»
    Вінницькі баяністи та акордеоністи змагались у конкурсі «Кришталева нота»

    Конкурс оцінює журі, до складу якого входять представники департамент культури Вінницької міської ради та викладачі ВККіМ ім.М.Д.Леонтовича.

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