У Вінниці демонтують незаконно встановлені обмежувачі руху

У Вінницькій міській територіальній громаді проводиться активна робота з протидії незаконному встановленню обмежувачів руху та паркування

Працівники Муніципальної варти контролюють ситуацію не лише у самій Вінниці, але й на приєднаних територіях. Рейди розпочались у листопаді. За цей час інспектори Муніципальної варти склали 26 адміністративних протоколів. Демонтовано 11 конструкцій.

З початку листопада працівники Муніципальної варти проводять роз'яснювальну та інформаційну роботу з вінничанами, які встановлюють у дворах багатоповерхівок та на вулицях приватного сектору конструкції, які обмежують рух транспорту. Йдеться про шлагбауми, бетонні блоки та «лежачі» поліцейські.

Вінничанам, які незаконно встановлюють обмежувачі руху та паркування, загрожує штраф. Його розмір сягає від 340 до 1360 грн. Для суб'єктів господарювання – від 850 до 1700 грн.

Керівник Муніципальної варти зазначив, що порушників штрафують не одразу, а дають можливість прибрати конструкцію самостійно.

«Складаємо приписи, аби мешканці усунули незаконні обмежувачі руху. Після цього інспектори проводять повторну перевірку, і, якщо припис не виконано – складають адмінпротокол. Потім викликають спецтехніку для демонтажу конструкцій. З початку листопада працівники Муніципальної варти склали 26 адміністративних протоколів на вінничан, які незаконно встановили обмежувачі руху та паркування. Демонтовано 11 конструкцій», – додає керівник КП «Муніципальна варта» Віталій Чигур.

У Муніципальній варті просять повідомляти про факти незаконно встановлених обмежувачів руху до Ситуаційного центру за номером 067-41-02-101 або ж до Цілодобової варти за номером 15-60.