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    Повалені електростовпи та знеструмлені будинки: на Вінниччині негода наробила лиха (фото)

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    Найбільше постраждали від обледеніння електромережі Козятинської, Погребищенської, Оратівської, Немирівської, Калинівської ОТГ і Замостя - Повалені електростовпи та знеструмлені будинки: на Вінниччині негода наробила лиха (фото)
    Найбільше постраждали від обледеніння електромережі Козятинської, Погребищенської, Оратівської, Немирівської, Калинівської ОТГ і Замостя
    фото пресслужба Вінницяобленерго

    На території Погребищенської громади зруйновано 12 опор

    У Вінницькій області, внаслідок несприятливих погодних умов, на лінях електропередач та на іншому електрообладнанні відбувалось значне намерзання льоду. Через навантаження відбулась низка руйнувань в електромережах області. Про це повідомляє «Вінницяобленерго».

    Найбільше постраждали від обледеніння електромережі Козятинської, Погребищенської, Оратівської, Немирівської, Калинівської ОТГ і Замостя. Зокрема, на території Погребищенської громади зруйновано 12 опор.

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    Повалені електростовпи та знеструмлені будинки: на Вінниччині негода наробила лиха (фото)
    Повалені електростовпи та знеструмлені будинки: на Вінниччині негода наробила лиха (фото)
    Повалені електростовпи та знеструмлені будинки: на Вінниччині негода наробила лиха (фото)
    Повалені електростовпи та знеструмлені будинки: на Вінниччині негода наробила лиха (фото)
    Повалені електростовпи та знеструмлені будинки: на Вінниччині негода наробила лиха (фото)
    Повалені електростовпи та знеструмлені будинки: на Вінниччині негода наробила лиха (фото)

    До відновлювальних робіт було залучено 17 аварійно-ремонтних бригад та 19 одиниць техніки.

    Нагадаємо, в Україні внаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 107 населених пунктів. Через що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

    Напередодні у Вінниці через ожеледицю травмувалися 80 пішоходів.

    Також крижаний дощ у Києві закував усе в лід: дивовижні фото.

    Теги: Вінниця електроенергія аварія негода дощ
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    Повалені електростовпи та знеструмлені будинки: на Вінниччині негода наробила лиха (фото)