Повалені електростовпи та знеструмлені будинки: на Вінниччині негода наробила лиха (фото)

Найбільше постраждали від обледеніння електромережі Козятинської, Погребищенської, Оратівської, Немирівської, Калинівської ОТГ і Замостя

На території Погребищенської громади зруйновано 12 опор

У Вінницькій області, внаслідок несприятливих погодних умов, на лінях електропередач та на іншому електрообладнанні відбувалось значне намерзання льоду. Через навантаження відбулась низка руйнувань в електромережах області. Про це повідомляє «Вінницяобленерго».

Найбільше постраждали від обледеніння електромережі Козятинської, Погребищенської, Оратівської, Немирівської, Калинівської ОТГ і Замостя. Зокрема, на території Погребищенської громади зруйновано 12 опор.

До відновлювальних робіт було залучено 17 аварійно-ремонтних бригад та 19 одиниць техніки.

Нагадаємо, в Україні внаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 107 населених пунктів. Через що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

Напередодні у Вінниці через ожеледицю травмувалися 80 пішоходів.

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