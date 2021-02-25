У Вінниці може з’явитися пам’ятник Бандері

Усі пам’ятники останнім часом у місті виготовляються не за бюджетні кошти

Щоб петицію розглянули у міській раді, треба зібрати 350 підписів

Вінничанин Дмитро Уманський 25 лютого опублікував петицію до міськраді, в якій запропонував встановити у місті пам’ятник Степанові Бандері.

Про це повідомляє Вінниця.info

Він навіть вже і з місцем майже визначився, пропонує або на алеї по вулиці Пирогова, або на площі перед міською радою, де колись стояв пам’ятник Леніну.

«Пропоную до 2024 року, щоб встигнути до 115 дня народження Степана виготовити, а пізніше і встановити йому пам'ятник або погруддя, як зробили з Бевзем (герой місцевого підпілля). Одним з можливих місць розташування може бути алея по вулиці Пирогова або минуле місцерозташування пам'ятника Леніну», – вказав автор.

Наскільки відомо, всі пам’ятники останнім часом у місті виготовляються не за бюджетні кошти. Саме так встановили скульптурні композиції Тарасу Шевченку та Симону Петлюрі. Автор петиції ініціативи щодо збору коштів не проявляв.

Щоб петицію розглянули у міській раді, треба зібрати 350 підписів.

Нагадаємо, 5 лютого вандали пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що на площі Кропивницького у Львові. Пам’ятник облили червоною фарбою. Попередньо відомо, що невідомі особи кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою. Унаслідок постамент пошкоджений з переднього та заднього боку. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Винуватцям загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або чотири роки позбавлення волі.