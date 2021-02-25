У Вінниці показали рідкісні документи із життя родини Лесі Українки

Місто Могилів-Подільський займало важливе місце у біографії Лесі Українки та її родини

Виставка складається з кількох розділів

На Вінниччині архівісти з нагоди 150-річчя Лесі Українки влаштували документальну онлайн-виставку про перебування родини Косачів на Поділлі.

Про це повідомляє Державний архів Вінницької області, передає Укрінформ.

Поділля, зокрема Наддністрянщина і місто Могилів-Подільський, займали важливе місце у біографії Лесі Українки та її родини. Так, у 20-х роках минулого століття у Могилеві-Подільському Вінницької області жили і працювали матір Лесі Українки - Олена Пчілка, сестри Ісидора та Ольга з чоловіками Юрієм Борисовим і Михайлом Кривинюком, а також Олександра Судовщикова, дружина брата Лесі Михайла Косача.

«До Дня рідної мови та 150-річчя від дня народження Лесі Українки Державним архівом Вінницької області підготовлено тематичну онлайн-виставку документів ДАВіО. Виставка ілюструє маловідомі сторінки перебування родини Косачів на Поділлі, оскільки життя і творчість геніальної поетеси, великої доньки українського народу Лесі Українки, а також її родини тісно пов’язані з нашим краєм», – йдеться у повідомленні.

Виставка складається з кількох розділів. Як уточнив головний спеціаліст відділу інформації Державного архіву Вінницької області Костянтин Завальнюк, у першому з розділів виставки представлені документи, які підтверджують, що Леся Українка в юні роки також бувала у Могилеві-Подільському. Зокрема, лист Ісидори Косач-Борисової, молодшої сестри поетеси, до музею Лесі Українки в Києві від 17 липня 1963 року. У ньому, зокрема, зазначалося: «У Могилеві-Подільському Леся була ще зовсім молоденькою, їздила з мамою до знайомих на кілька день. Про цю подорож і мама, і Леся, бувало, згадували, але як ті знайомі звалися, не пам’ятаю».

Другий розділ виставки присвячений імені Косачів на літературній карті Вінниччини. Із представлених у ньому документів можна дізнатися про місце роботи і проживання родини поетеси. Так, завідувачем у Могилів-Подільському сільськогосподарському технікумі ім. Селяніна працював Юрій Борисов, чоловік її сестри Ісидори Косач-Борисової, яка викладала у закладі хімію і географію. А Михайло Кривинюк, чоловік її сестри Ольги, навчав студентів зоології та алгебри. В архіві зберігаються їхні особові справи, автобіографії, характеристики.

Найбільше документів в архіві пов’язано з сестрою і найближчим другом поетеси, її першим біографом і перекладачем Ольгою Косач-Кривинюк. На початку 20-х років минулого століття вона вчителювала у могилів-подільській трудовій школі, де організувала драмгурток і ставила вистави Олени Пчілки.

Матір поетеси Олена Пчілка у 20-х роках також мешкала у Могилеві-Подільському. У державному архіві Вінницької області зберігається документ від 17 березня 1924 року про призначення персональної пенсії Олені Пчілці «в размере полной ставки 10-го разряда. Губсобесу обследовать имущественное положение и состояние здоровья».

Нагадаємо, 25 лютого 1871 року в Новоград-Волинському народилася Лариса Косач, яка увійшла в історію під псевдонімом Леся Українка. Саме вона стала однією з центральних постатей української культури та піднесла її до європейського рівня.