Депутати затвердили перелік вулиць Вінниці, назви яких змінять своє значення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2015 році у Вінниці перейменували більше сотні вулиць, площ і провулків в рамках декомунізації.

Втім, серед топонімів залишилися деякі двозначні назви. 26 квітня на сесії міської ради затвердили рішення про «Про зміну тлумачення назв топонімів міста Вінниці». Його підтримали всі 48 депутатів, що були присутні на засіданні.

Документ стосується більше десятка найменувань. Тобто назва вулиць і провулків залишається така ж, однак змінюється її значення.

28 Червня

Попереднє тлумачення: 28 червня 1940 року укладено договір між СРСР та Румунією про передачу Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР.

Нове тлумачення: 28 червня 1996 року було прийнято Конституцію України.

Гната Мороза

Попереднє тлумачення: Гнат Мороз (Ігнатій Морозов) – більшовицький діяч, робітник, а згодом перший керівник за часів радянської влади механічної фабрики взуття «Яструб».

Нове тлумачення: Мороз Гнат Максимович (1919 – 2001) – лікар, професор, завідувач кафедри хірургії Львівського медичного інституту (нині Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Автор близько 110 наукових і навчальнометодичних праць.

Петра Запорожця

Попереднє тлумачення: Запорожець Петро Кузьмич (1873-1905) – діяч російського революційного руху, член петербурзького Союзу боротьби за визволення робітничого класу. Перепохований на території Меморіалу Слави у Вінниці.

Нове тлумачення: Запорожець Петро (1895 – 1963, Детройт) – військовий, хорунжий 1-го Сірого полку 1-ї Сірої дивізії Армії УНР, організатор та керівник повстанського підрозділу в районі Ладижина (1920). Активіст українського гетьманського руху. Народився у м. Ладижин на Вінниччині.

Константиновича

Попереднє тлумачення: Константинович – місцевий революційний діяч, загинув у 1920 році.

Нове тлумачення: Константинович Микола Олександрович (1844-1889) – український історик, громадський діяч. Дослідник «Рум’янцевського опису Малоросії».

Кузнєцова

Попереднє тлумачення: Кузнєцов Микола Іванович (1911-1944) – радянський розвідник, виконавець завдань радянського командування, які викликали терор проти українського населення з боку німецької окупаційної влади.

Нове тлумачення: Кузнєцов Василь Петрович (1858-1901) – психіатр, організатор психіатричної допомоги, доктор медицини (1888). Організатор і перший директор Вінницької окружної лікарні для душевнохворих (1896-1901).

Лебединського

Попереднє тлумачення невідоме.

Нове тлумачення: Лебединський Борис Миколайович (1885-1937) –вчений, доктор сільськогосподарських наук, селекціонер цукрового буряка та пшениці.

Максимовича

Попереднє тлумачення: Максимович Михайло Михайлович (1897-1919) – радянський регіональний діяч, член Подільського губернського виконкому.

Нове тлумачення: Максимович Михайло Олександрович (1804-1873) – український вчений енциклопедист, історик, фольклорист, філолог, етнограф, ботанік. Перший ректор Київського університету.