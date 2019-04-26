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    У Вінниці пожежні перевіряють музеї

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    У Вінниці пожежні перевіряють музеї

    Після трагедії в Парижі?

    «Можливо, щось у Вежі сталося», - припускали перехожі, коли побачили, як пожежна машина їхала до пам’ятки архітектури на Європейській площі у Вінниці…

    На щастя, з Вежею все гаразд – рятувальники просто перевіряли там засоби пожежної безпеки.  

    За словами директора Подільського туристично-інформаційного центру, на балансі якого нині перебуває музей, Володимира Ходацького, робота – планова.

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    За пожежною безпекою тут, каже директор, постійно слідкують, тому проблем жодного разу не було, попри те, що самій будівлі вже понад століття.

    «За всім постійно слідкували і вчасно замінювали, якщо було потрібно», - запевняє Володимир Ходацький.

    За словами рятувальників, зараз вони перевіряють усі вінницькі музеї, із трагедією в Парижі, де сталася пожежа у соборі Норт-Дам-де-Парі, перевірки прямо не пов’язують. Кажуть, що вони планові й проходять щороку, але слідкувати за безпекою, все ж, намагаються ретельніше. 

     

    Джерело: naparise.com

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