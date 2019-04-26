У Вінниці пожежні перевіряють музеї
-
Розсилка
Після трагедії в Парижі?
«Можливо, щось у Вежі сталося», - припускали перехожі, коли побачили, як пожежна машина їхала до пам’ятки архітектури на Європейській площі у Вінниці…
На щастя, з Вежею все гаразд – рятувальники просто перевіряли там засоби пожежної безпеки.
За словами директора Подільського туристично-інформаційного центру, на балансі якого нині перебуває музей, Володимира Ходацького, робота – планова.
За пожежною безпекою тут, каже директор, постійно слідкують, тому проблем жодного разу не було, попри те, що самій будівлі вже понад століття.
«За всім постійно слідкували і вчасно замінювали, якщо було потрібно», - запевняє Володимир Ходацький.
За словами рятувальників, зараз вони перевіряють усі вінницькі музеї, із трагедією в Парижі, де сталася пожежа у соборі Норт-Дам-де-Парі, перевірки прямо не пов’язують. Кажуть, що вони планові й проходять щороку, але слідкувати за безпекою, все ж, намагаються ретельніше.
Джерело: naparise.com