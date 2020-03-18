У Києві чоловік намагався викрасти восьмирічного хлопчика



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Чоловіку оголошено підозру у викраденні дитини

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчим відділом Подільського управління поліції повідомлено про підозру мешканцю столиці, який намагався викрасти 8-річного хлопчика.

Подія сталася ввечері 16 березня 2020 року у Подільському районі Києва, повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Зловмисник, побачивши на вулиці жінку з дитиною, підбіг до них ззаду, схопив хлопчика на руки та побіг у невідомому напрямку. Мати почала переслідувати викрадача, як наслідок чоловік був змушений відпустити дитину», - розповіли правоохоронці.

Зловмисника невдовзі затримали працівники поліції.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України (викрадення людини, вчинене щодо малолітньої дитини). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Мотиви вчинення злочину встановлюються.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали молодого чоловіка, який розбещував дітей у шкільних туалетах.

Крім того, у Києві правоохоронці розслідують обставини вчинення сексуальних злочинів відносно двох малолітніх дітей.