У Вінниці по вулиці Пирогова проводять заміну світильників

Наразі роботи виконано на 80%.

У Вінниці продовжується заміна світильників на світлодіодні, що дозволить зменшити споживання електроенергії. Наразі такі роботи проводяться по вулиці Пирогова. Загалом тут заплановано замінити 180 ламп.

Вінниця спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) реалізує масштабний проект з модернізації вуличного освітлення. Загалом проектом передбачається встановлення ЛЕД-світильники на трьох магістральних вулицях: Соборній, Пирогова та Келецькій. Планується, що після запуску нової системи освітлення центральних магістралей місто буде економити близько 2 млн грн на рік.

Наразі роботи вже виконані по вулиці Соборній. Потім почали монтувати нові світильники на світлодіодні по вулиці Пирогова. Тут загалом їх планують замінити 180 штук. Загальна протяжність ділянки – близько 2 км: від Соборної до кінцевої зупинки «Електромережа». Наразі замінено 150 світильників.

Минулого року було замінено освітлення на вулиці Пирогова від малого містка до Гніванського шосе у рамках комплексної реконструкції. Таким чином, буде з'єднано ділянки, які вже підсвічуються за сучасними стандартами.