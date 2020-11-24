У Вінниці безкоштовно тестують на ВІЛ та гепатити В і С

З 23 листопада, у Вінниці триває Європейський тиждень тестування на ВІЛ та гепатити

Перевірити стан свого здоров’я можна у центрі Вінниці протягом шести днів.

«З понеділка, 23 листопада, до п’ятниці, 27 листопада, а також у Всесвітній День боротьби зі СНІДом, 1 грудня, у Вінниці відбуватиметься тестування крові на наявність антитіл до ВІЛ та гепатитів B і С. Мобільна лабораторія буде розташована на Європейській площі та працюватиме з 12 до 17 години», – розповідає Олег Лук’янович, представник «Вінницького обласного центру громадського здоров’я Вінницької обласної ради».

Тестування відбуватиметься за допомогою експрес-тестів, а результат можна буде дізнатися вже за декілька хвилин. Крім того, перевірка – безкоштовна тож вінничани вишиковуються в чергу під пересувною лабораторією. Довідок лабораторія не видає, тестування анонімне і документи демонструвати не потрібно.

«Хочу пройти тестування, бо я медпрацівник. Всяке буває, було і таке що голкою вкололась. Зараз на тлі епідемії коронавірусу потрібно вдвічі більше дбати про своє здоров’я», – розповідає вінничанка Галина, яка прийшла на тестування разом з чоловіком.

Станом на 1 листопада 2019 року за всі роки з початку епідемії ВІЛ в Україні у Вінницькій області було виявлено 5 713 ВІЛ-інфікованих громадян України. З них 2 505 встановлено діагноз СНІД, померли 1 289 ВІЛ-інфікованих громадян (в тому числі 809 осіб від СНІДу).

«Щороку в результаті проведення подібних акцій ми виявляємо близько 300 людей зі СНІДом, та на жаль, у деяких людей діагноз виявляється на пізніх стадіях, коли допомогу надавати непросто. Подібні акції покликані звернути увагу людини на своє здоров’я: чим швидше вона обстежилася, а отже допомогла собі ще на ранніх стадіях хвороби. Ми ж наближаємо ці послуги до населення, підкреслила лікар-епідеміолог.

Крім того, психологічна підтримка таких хворих здійснюється у Центрі СНІДу безкоштовно. І навіть сьогодні, коли здійснюється забір крові, в мобільній лабораторії-автобусі з кожним працює медична сестра та лікар-психолог», – розповідає Інна Дидь, завідувачка відділу організаційно-методичної роботи та епідмоніторингу КНП «Вінницького обласного клінічного Центру СНІДу».

Найпоширеніші шляхи передачі ВІЛ на території Вінницької області: статевий, при ін’єкційному споживанні наркотиків, від ВІЛ-інфікованої матері до дитини.