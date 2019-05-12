Вінницею прокотилася хвиля фейкових мінувань



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Усі об’єкти перевірені вибухотехніками та кінологами зі службовими собаками. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено

11 травня на електронну пошту ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про замінування восьми торгових центрів у м. Вінниці та інших будівель.

За усіма адресами працювали слідчо-оперативні групи, наряди патрульних, рятувальники та медики. З потенційно небезпечних будівель проводилася евакуація людей.

На цей час усі об’єкти перевірені. Жодних вибухових речовин не виявлено.

Поліцейські встановлюють особу, яка здійснила неправдиве повідомлення. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громад, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до шести років ув’язнення.

Джерело: Vinbazar