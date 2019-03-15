У Вінниці вдвічі збільшилась кількість класів із інклюзивною формою навчання



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У питанні розвитку інклюзивного навчання Україна зробила серйозний крок вперед

У місті пріоритетним залишається питання забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами. Тому щороку все більше вінницьких шкіл та садочків стають доступними для таких діток. Лише за останній рік кількість класів з інклюзивною формою навчання зросла з 38 (2017-2018 н.р.) до 62 (2018 – 2019 н.р.).

«За останні роки українські педагоги та міжнародні експерти відзначають, що у питанні розвитку інклюзивного навчання Україна зробила серйозний крок вперед. Приємно відзначити, що у нашому місті розвитку інклюзивної освіти, зокрема забезпеченню доступності, приділяється велика увага. Сьогодні у 22 закладах загальної середньої освіти 71 дитина з особливими освітніми потребами навчається за інклюзивною формою у 62 класах. П’ять дітей у спеціальному класі для дітей з вадами зору на базі школи №16», – розповіла директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

У 2018 році було відкрито Інклюзивно-ресурсний центр №1 для надання комплексу послуг для дітей з особливими освітніми потребами, їх батьків та різноманітних консультацій для педагогічних працівників навчальних закладів.

«Створення інклюзивного середовища, у якому всі діти мають можливість брати активну участь в освітньому процесі, одержувати якісну освіту та успішно інтегруватись у суспільство, є одним з ключових пріоритетів міської влади. У закладах освіти міста триває створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. На сьогодні 18 закладів загальної середньої освіти, 14 закладів дошкільної освіти та палац дітей та юнацтва облаштовані пандусами. У нових закладах дошкільної освіти, які будуються за кошти інвесторів, враховано архітектурну доступність для дітей з особливими освітніми потребами. У 2018 році облаштовано пандусами дошкільні навчальні заклади №4, 17, школу № 5, оновлено пандус у школі № 33 та в Інклюзивно-ресурсному центрі №1», – каже Оксана Яценко.

Також директор департаменту освіти нагадала, що у вісьмох закладах середньої освіти (ЗЗСО № 1, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 33) та у чотирьох закладах дошкільної освіти (ЗДО №24, 27, 28, 36) використовуються для релаксації дітей з особливими освітніми потребами спеціально обладнані кімнати розвантаження, які складаються з двох функціональних зон: навчальної та психологічного відпочинку. В минулому році таких кімнат було 5 (1 у дошкільному навчальному закладі, 4 у школах), а в цьому році їхня кількість зросла до 13.