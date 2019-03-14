У Вінниці п’яні студенти на авто знесли чотири електроопори



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Цілий мікрорайон міста залишився без світла

Під ранок 14 березня у Вінниці на вулиці Пирогова сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої автівка знесла чотири електроопори і частина мікрорайону Пирогова залишилась без електропостачання.

Фото автівки вінничани виклали в одному з мобільних додатків. У відділі комунікації ГУ Нацполіції у Вінницькій області повідомили, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав. 19-річний водій був за кермом в стані алкогольного сп’яніння, він є студентом одного з вінницьких вузів.

«19 річний хлопець за кермом автомобіля «ВАЗ 21099» зніс чотири електроопори. Внаслідок ДТП ні водій, ні пасажир авто не постраждали. Водій освідуваний, він був нетверезий. В крові виявлено більше 2 проміле алкоголю.

Автомобіль належить батьку водія, який скоїв ДТП», - повідомила керівник відділу комунікації Анна Олійник.

На правопорушника патрульною поліцією складено адміністративні протоколи.