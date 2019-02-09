У Вінниці проведуть реконструкцію аеропорту за 2,2 млрд грн



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У 2019 році планують розпочати реконструкцію аеропорту «Вінниця», зокрема, злітної смуги. Інвестиції в першу чергу робіт складуть 1 млрд грн. Це дозволить летовищу приймати літаки більших розмірів.

Значну частину фінансування планують отримати за підтримки Уряду. Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Реконструкція буде проводитись у комплексі. У планах оновити злітно-посадкову смугу, світлосигнальне обладнання, під’їзні дороги, освітлення, інженерні мережи, частково – перони. Загальна вартість всього проекту 2,2 млрд грн», - зазначив мер.

У міській раді сподіваються, що перший рейс з оновленого аеропорту відбудеться до кінця 2019 року.

Джерело: Vinbazar