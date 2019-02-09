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    У Вінниці проведуть реконструкцію аеропорту за 2,2 млрд грн

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    У Вінниці проведуть реконструкцію аеропорту за 2,2 млрд грн

    Цьогоріч розпочнуть реконструкцію аеропорту в Гавришівці

    У 2019 році планують розпочати реконструкцію аеропорту «Вінниця», зокрема, злітної смуги. Інвестиції в першу чергу робіт складуть 1 млрд грн. Це дозволить летовищу приймати літаки більших розмірів. 

    Значну частину фінансування планують отримати за підтримки Уряду. Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов. 

    «Реконструкція буде проводитись у комплексі. У планах оновити злітно-посадкову смугу, світлосигнальне обладнання, під’їзні дороги, освітлення, інженерні мережи, частково – перони. Загальна вартість всього проекту 2,2 млрд грн», - зазначив мер.

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    У Вінниці проведуть реконструкцію аеропорту за 2,2 млрд грн
    У Вінниці проведуть реконструкцію аеропорту за 2,2 млрд грн
    У Вінниці проведуть реконструкцію аеропорту за 2,2 млрд грн
    У Вінниці проведуть реконструкцію аеропорту за 2,2 млрд грн

    У міській раді сподіваються, що перший рейс з оновленого аеропорту відбудеться до кінця 2019 року. 

    Джерело: Vinbazar

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