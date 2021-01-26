У Вінниці родина зможе отримати грошову винагороду за народження трійні

Вінниця єдине місто в Україні, в якому передбачена така муніципальна допомога при народженні дитини

Таке рішення запроваджене Вінницькою міською радою ще у 2015 році

Вінницька родина, у якій народиться трійня, отримає 75 тисяч з бюджету громади. Про це повідомляє місцеве радіо «Місто над Бугом».

Як зазначила Валентина Войткова, очільниця департаменту соціальної політики міської ради, Вінниця – єдине місто в Україні, де родинам, у яких народилися трійня, виплачують по 25 тисяч на кожну дитину. Виплати проводить Департамент соціальної політики міської ради шляхом коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської територіальної громади.

«2015 року у Вінниці запроваджено рішення міської ради, яке ініціювало таку дуже гарну новину – надання матеріальної допомоги сім'ям, в яких родилося троє і більше дітей. З бюджету міста таким сім'ям виплачується по 25 тисяч на кожну дитину. Для цього один із батьків звертається до органів соціального захисту, подає паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, а також довідку з банку про відкриття рахунку, на який будуть перераховуватися кошти», – повідомила Валентина Войткова.

За словами Валентини Войткової, за час дії програми у Вінниці народилася лише одна трійня, це було у 2019 році – і така сім’я отримала матеріальну допомогу на кожну дитину. Цьогоріч гроші у бюджеті також закладені, тож якщо у 2021 році у Вінниці народиться трійня – вона може розраховувати на підтримку місцевої влади.

Нагадаємо, що жінка народила немовля в автомобілі у центрі Києва.