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    У Вінниці родина зможе отримати грошову винагороду за народження трійні

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    <p>Вінниця єдине місто в Україні, в якому передбачена така муніципальна допомога при народженні дитини</p> - У Вінниці родина зможе отримати грошову винагороду за народження трійні

    Вінниця єдине місто в Україні, в якому передбачена така муніципальна допомога при народженні дитини

    Фото з відкритих джерел

    Таке рішення запроваджене Вінницькою міською радою ще у 2015 році

    Вінницька родина, у якій народиться трійня, отримає 75 тисяч з бюджету громади. Про це повідомляє місцеве радіо «Місто над Бугом».

    Як зазначила Валентина Войткова, очільниця департаменту соціальної політики міської ради, Вінниця – єдине місто в Україні, де родинам, у яких народилися трійня, виплачують по 25 тисяч на кожну дитину. Виплати проводить Департамент соціальної політики міської ради шляхом коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської територіальної громади.

    «2015 року у Вінниці запроваджено рішення міської ради, яке ініціювало таку дуже гарну новину – надання матеріальної допомоги сім'ям, в яких родилося троє і більше дітей. З бюджету міста таким сім'ям виплачується по 25 тисяч на кожну дитину. Для цього один із батьків звертається до органів соціального захисту, подає паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, а також довідку з банку про відкриття рахунку, на який будуть перераховуватися кошти», – повідомила Валентина Войткова.

    За словами Валентини Войткової, за час дії програми у Вінниці народилася лише одна трійня, це було у 2019 році – і така сім’я отримала матеріальну допомогу на кожну дитину. Цьогоріч гроші у бюджеті також закладені, тож якщо у 2021 році у Вінниці народиться трійня – вона може розраховувати на підтримку місцевої влади.

    Нагадаємо, що жінка народила немовля в автомобілі у центрі Києва.

    Теги: гроші радіо Вінниця паспорт жінка немовля місто
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