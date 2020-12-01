У Дніпрі хвора на Covid-19 жінка народила двійню (відео)
Через коронавірус у мами малюки в утробі почали страждати від нестачі кисню
У Covid-центрі Дніпра народилися двійнята.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, 35-річну вагітну жінку терміново доправили до обласної лікарні Мечникова з Першотравенська. У неї діагностували Covid-19 і стан ставав дедалі тяжчим.
Через коронавірус у мами малюки в утробі почали страждати від нестачі кисню. Тож вагітній зробили кесарів розтин.
Народились двоє хлопчиків вагою 3 та 2,8 кілограма. Новонароджених теж невдовзі протестують на коронавірус.
До слова, у Сінгапурі в новонародженої дитини виявили антитіла до коронавірусу.