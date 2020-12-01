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    Здоров'я

    У Дніпрі хвора на Covid-19 жінка народила двійню (відео)

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    Новонароджених невдовзі протестують на коронавірус - У Дніпрі хвора на Covid-19 жінка народила двійню (відео)
    Новонароджених невдовзі протестують на коронавірус
    Скріншот з відео

    Через коронавірус у мами малюки в утробі почали страждати від нестачі кисню

    У Covid-центрі Дніпра народилися двійнята.

    Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Як зазначається, 35-річну вагітну жінку терміново доправили до обласної лікарні Мечникова з Першотравенська. У неї діагностували Covid-19 і стан ставав дедалі тяжчим.

    Через коронавірус у мами малюки в утробі почали страждати від нестачі кисню. Тож вагітній зробили кесарів розтин.

    Народились двоє хлопчиків вагою 3 та 2,8 кілограма. Новонароджених теж невдовзі протестують на коронавірус.

    До слова, у Сінгапурі в новонародженої дитини виявили антитіла до коронавірусу.

    Теги: діти Дніпро жінка пологи пологовий будинок коронавірус
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