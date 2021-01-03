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    Пологи двічі на рік: багатодітна мати народила вісімнадцяту дитину (відео)

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    42-річна мати із своєю вісімнадцятою дитиною - Пологи двічі на рік: багатодітна мати народила вісімнадцяту дитину (відео)
    42-річна мати із своєю вісімнадцятою дитиною
    Фото: Суспільне

    На Хмельниччині встановлено рекорд з дітонародження

    Багатодітна мати Світлана Кухарук днями народила свою вісімнадцяту дитину. Як повідомляє Суспільне з посиланням на завідувачку відділення Хмельницького обласного перинатального центру Людмилу Мельник, це своєрідний рекорд для області. Але раніше медикам цього закладу доводилось приймати 16-ті пологи від однієї породіллі.

    Лікарка акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська розповіла, що ці пологи мали певні ризики. Але народився здоровий хлопчик вагою 4 кілограми 150 грамів.

    Дитину назвали Павликом. Він став 10 хлопчиком у сім'ї. Ще жінка виховує 8 дочок.

    «Якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18 років, зараз 42, 18 дітей – це вона народжувала майже кожен рік», – розповіла Людмила Мельник.

    Цікаво, що за 2020 рік жінка народила двох дітей – 1 січня та 29 грудня. Таким чином майже рівно рік тому на світ з'явилася 17 дитина в сім'ї, сестричка Павлика.

    Як повідомлялось раніше, у червні багатодітні батьки на Закарпатті назвали новонародженого хлопчика Зеленським.

    Теги: Хмельниччина жінка батьки пологи
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