Пологи двічі на рік: багатодітна мати народила вісімнадцяту дитину (відео)

На Хмельниччині встановлено рекорд з дітонародження

Багатодітна мати Світлана Кухарук днями народила свою вісімнадцяту дитину. Як повідомляє Суспільне з посиланням на завідувачку відділення Хмельницького обласного перинатального центру Людмилу Мельник, це своєрідний рекорд для області. Але раніше медикам цього закладу доводилось приймати 16-ті пологи від однієї породіллі.

Лікарка акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська розповіла, що ці пологи мали певні ризики. Але народився здоровий хлопчик вагою 4 кілограми 150 грамів.

Дитину назвали Павликом. Він став 10 хлопчиком у сім'ї. Ще жінка виховує 8 дочок.

«Якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18 років, зараз 42, 18 дітей – це вона народжувала майже кожен рік», – розповіла Людмила Мельник.

Цікаво, що за 2020 рік жінка народила двох дітей – 1 січня та 29 грудня. Таким чином майже рівно рік тому на світ з'явилася 17 дитина в сім'ї, сестричка Павлика.

Як повідомлялось раніше, у червні багатодітні батьки на Закарпатті назвали новонародженого хлопчика Зеленським.