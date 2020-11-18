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    Жінка народила немовля в автомобілі в центрі Києва

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    На бульварі Лесі Українки в авто жінка народила немовля - Жінка народила немовля в автомобілі в центрі Києва
    На бульварі Лесі Українки в авто жінка народила немовля
    Фото: скріншот відео

    Породілля та новонароджена дитина швидко опинились в медичному закладі

    Київські патрульні супроводили до пологового будинку автомобіль, в якому дорогою народила жінка.

    Про це повідомляє пресслужба МВС України.

    «Напарники Артем Бригинець та Олександр Мерецький патрулювали бульваром Шевченка, коли до них звернувся чоловік з проханням допомогти. У його автомобілі народжувала жінка і їй терміново потрібно було потрапити в пологовий будинок, що в іншому кінці міста. Дорогою в жінки почалися перейми й зволікати вже не можна було. Тож на бульварі Лесі Українки в авто вона народила немовля. Пасажир автомобіля, в якому їхала жінка, був медиком, тож він швидко зміг прийняти пологи», - розповіли правоохоронці.

    Коли жінка народила, патрульні швидко супроводили авто з нею до пологового будинку.

    «Незважаючи на те, що ми знали, що в автомобілі є медик, ми переймалися, щоб з жінкою та її дитиною все було гаразд, тож намагалися максимально швидко доставити їх до лікарні. Дякуємо водіям, які реагували на наші сигнали та поступалися дорогою», — зазначив один із патрульних.

    Як повідомляв «Главком», 2 вересня поблизу станції метро «Печерська» перехожі помітили жінку з дитиною в сумці та виклали поліцію і швидку допомогу.

    Столичні поліцейські затримали жінку, яка носила дитину у дорожній сумці.

    Теги: Національна поліція України Київ автомобіль жінка немовля пологи пологовий будинок
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