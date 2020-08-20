У Вінниці розгорнуть додаткову лікарню для хворих на Covid-19



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Завантаженість ліжок в медзакладах області одна з найбільши

У 7 регіонах України розгорнуть додаткові лікарні для надання допомоги хворим на коронавірус. До переліку ввійшла Вінниччина.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.

За рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в семи регіонах України введуть додаткові лікарні для надання допомоги хворим з коронавірусною хворобою. До переліку увійшла Вінницька область.

«Наразі регіони звітують не лише про кількість хворих на ліжках, але й про кількість хворих з підозрою на коронавірусну хворобу. Ми бачимо значне збільшення завантаженості ліжок у семи регіонах країни. До них віднесені місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області», - повідомив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Також заступник Міністра повідомив, що на прохання МОЗ всі органи місцевого самоврядування мають забезпечити мінімум 80% ліжок підведенням кисню, оскільки киснева терапія є одним з ефективних засобів лікування Covid-19.

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Станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. За весь час в Україні коронавірусне захворювання виявили у 98 537 людей.