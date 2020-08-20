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    У Вінниці розгорнуть додаткову лікарню для хворих на Covid-19

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    У Вінниці розгорнуть додаткову лікарню для хворих на Covid-19

    Завантаженість ліжок в медзакладах області одна з найбільши

    У 7 регіонах України розгорнуть додаткові лікарні для надання допомоги хворим на коронавірус. До переліку ввійшла Вінниччина. 

    Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. 

    За рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в семи регіонах України введуть додаткові лікарні для надання допомоги хворим з коронавірусною хворобою. До переліку увійшла Вінницька область. 

    «Наразі регіони звітують не лише про кількість хворих на ліжках, але й про кількість хворих з підозрою на коронавірусну хворобу. Ми бачимо значне збільшення завантаженості ліжок у семи регіонах країни. До них віднесені місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області», - повідомив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

    Також заступник Міністра повідомив, що на прохання МОЗ всі органи місцевого самоврядування мають забезпечити мінімум 80% ліжок підведенням кисню, оскільки киснева терапія є одним з ефективних засобів лікування Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      98537
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      46656
    • Померли
      2144

    Станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. За весь час в Україні коронавірусне захворювання виявили у 98 537 людей. 

    Вінниця лікар самоврядування Вінниччина місто коронавірус
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