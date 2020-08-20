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    Думки вголос

    Пане президенте, як там поживають кошти спецфонду для боротьби з коронавірусом?

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Пане президенте, як там поживають кошти спецфонду для боротьби з коронавірусом?

    Зеленський особистим прикладом показує, що можна не дотримуватися запобіжних заходів для захисту від Covid-19

    Мовою оригіналу

    Сегодня в Украине происходит то, что я прогнозировал. За сутки зафиксировано 2 134 случаев COVID-19 и 40 смертей от этой болезни. Рост смертей от коронавируса будет расти, как и количество заболевших. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      98537
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      46656
    • Померли
      2144

    Володимир Зеленський, как там поживают деньги из спецфонда на борьбу с COVID-19, которые активно выделяются без тендера на постройку дорог, вместо того, чтоб строить новые госпитали и оборудовать больницы? И продолжайте личным примером показывать, что при пандемии коронавируса можно не соблюдать меры предосторожности для защиты от COVID-19

    Больше фоточек и видосиков, Владимир Александрович. Больше трэша. У Вас это хорошо получается.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Володимир Зеленський коронавірус
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