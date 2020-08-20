Пане президенте, як там поживають кошти спецфонду для боротьби з коронавірусом?
Зеленський особистим прикладом показує, що можна не дотримуватися запобіжних заходів для захисту від Covid-19
Мовою оригіналу
Сегодня в Украине происходит то, что я прогнозировал. За сутки зафиксировано 2 134 случаев COVID-19 и 40 смертей от этой болезни. Рост смертей от коронавируса будет расти, как и количество заболевших.
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Всього98537
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Одужали49737
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Хворіють46656
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Померли2144
Володимир Зеленський, как там поживают деньги из спецфонда на борьбу с COVID-19, которые активно выделяются без тендера на постройку дорог, вместо того, чтоб строить новые госпитали и оборудовать больницы? И продолжайте личным примером показывать, что при пандемии коронавируса можно не соблюдать меры предосторожности для защиты от COVID-19
Больше фоточек и видосиков, Владимир Александрович. Больше трэша. У Вас это хорошо получается.
Джерело: блог Борислава Берези