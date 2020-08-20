Коронавірус не відступає: Кличко оприлюднив невтішну статистику (карта)



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Статистика захворюваності на коронавірус в Києві станом на 20 серпня Джерело: пресслужба мера Києва

Минулої доби від коронавірусу померли троє киян

Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшується. За минулу добу вірус виявили в 227 людей, троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 158 киян.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

На сьогодні в столиці вже 11172 підтверджених випадки захворювання на Covid-19. Одужала за минулу добу 101 людина. Всього коронавірус подолали 3585 мешканців Києва.

Серед тих, хто захворіли:

114 жінок віком від 20 до 83 років,

5 дівчаток від 5 до 16 років,

104 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв,

четверо хлопчиків від 2 років до 10.

Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці потрапили 37 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 39, у Святошинському – 37 та в Дніпровському районі - 31 випадок.

«Загроза - не примарна. І упередити її можна, тільки дотримуючись необхідних правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!» - закликав Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 98537

Одужали 49737

Хворіють 46656

Померли 2144

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Як повідомлялося, станом на ранок 20 серпня у Києві підтверджено 11172 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 227 осіб.

Крім того, у Києві збільшується кількість госпіталізованих хворих із пневмоніями. Станом на 19 серпня в муніципальних медичних закладах столиці перебувало 653 хворих на пневмонію.