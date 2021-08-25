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    У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: дим було видно за кілометри

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    Пожежа спалахнула на меблевих складах - У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: дим було видно за кілометри
    Пожежа спалахнула на меблевих складах
    Фото: vinbazar.com

    Вогонь охопив 700 квадратних метрів

    У Вінниці ввечері в середу, 25 серпня, спалахнула серйозна пожежа в складських приміщеннях одного з меблевих цехів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Як було встановлено, одне з орендованих приміщень використовувалося під цех з виготовлення меблів», – йдеться в повідомленні.

    Наразі пожежу змогли ліквідувати.

    За даними місцевих ЗМІ, пожежа сталася на вулиці Щорса, що в Старому місті. Вогонь охопив 700 квадратних метрів, стовп диму було видно за кілька кілометрів.

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    У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: дим було видно за кілометри
    У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: дим було видно за кілометри
    У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: дим було видно за кілометри
    У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: дим було видно за кілометри
    У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: дим було видно за кілометри
    У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: дим було видно за кілометри
    Фото: vinbazar.com, vn.dsns.gov.ua

    У ДСНС відзначають, що на місці події працювали 43 особи особового складу і 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

    Причини пожежі встановлюються. Про постраждалих не повідомляється.

    До слова, столичні рятувальники понад дві години гасили пожежу в недіючій будівлі.

    Теги: пожежа ДСНС Вінниця рятувальники
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    У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: дим було видно за кілометри