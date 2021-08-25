У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: дим було видно за кілометри

Вогонь охопив 700 квадратних метрів

У Вінниці ввечері в середу, 25 серпня, спалахнула серйозна пожежа в складських приміщеннях одного з меблевих цехів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Як було встановлено, одне з орендованих приміщень використовувалося під цех з виготовлення меблів», – йдеться в повідомленні.

Наразі пожежу змогли ліквідувати.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа сталася на вулиці Щорса, що в Старому місті. Вогонь охопив 700 квадратних метрів, стовп диму було видно за кілька кілометрів.

У ДСНС відзначають, що на місці події працювали 43 особи особового складу і 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Причини пожежі встановлюються. Про постраждалих не повідомляється.

До слова, столичні рятувальники понад дві години гасили пожежу в недіючій будівлі.