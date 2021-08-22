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    Українські рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим роботи

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    Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 рятувальників та 2800 одиниць техніки - Українські рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим роботи

    Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 рятувальників та 2800 одиниць техніки

    Фото з відкритих джерел

    В період святкування Дня незалежності здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки

    Рятувальники перейшли на посилений режим роботи до Дня незалежності України. В цей період здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Особливу увагу приділено об’єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи, а також у міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Київ».

    Крім того, проводяться роботи щодо запобігання виникненню пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що будуть залучені до проведення заходів.

    Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 рятувальників та 2800 одиниць техніки ДСНС, у тому числі майже 700 рятувальників і 110 одиниць техніки на об’єктах проведення святкових заходів.

    До слова, у Києві 21 серпня о 05:47 у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці. Вогонь вже вдалося загасити. Попередньо жертв та постраждалих немає. Жителів будинку евакуювали.

    Нагадаємо, у с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади Вишгородського району сталася масштабна пожежа на пилорамі.

    Раніше, у середу, 18 серпня, ввечері сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на проспекті Шухевича, 30, що у Дніпровському районі столиці.

    Як повідомлялося, 20 серпня у Броварах на Київщині сталася пожежа у багатоповерхівці. Через займання квартири на останньому поверсі вогонь перекинувся на весь дах будинку.

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    Теги: пожежа Київ ДСНС День Незалежності рятувальники
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    Українські рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим роботи