Українські рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим роботи

Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 рятувальників та 2800 одиниць техніки

В період святкування Дня незалежності здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки

Рятувальники перейшли на посилений режим роботи до Дня незалежності України. В цей період здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Особливу увагу приділено об’єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи, а також у міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Київ».

Крім того, проводяться роботи щодо запобігання виникненню пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що будуть залучені до проведення заходів.

Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 рятувальників та 2800 одиниць техніки ДСНС, у тому числі майже 700 рятувальників і 110 одиниць техніки на об’єктах проведення святкових заходів.

До слова, у Києві 21 серпня о 05:47 у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці. Вогонь вже вдалося загасити. Попередньо жертв та постраждалих немає. Жителів будинку евакуювали.

Нагадаємо, у с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади Вишгородського району сталася масштабна пожежа на пилорамі.

Раніше, у середу, 18 серпня, ввечері сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на проспекті Шухевича, 30, що у Дніпровському районі столиці.

Як повідомлялося, 20 серпня у Броварах на Київщині сталася пожежа у багатоповерхівці. Через займання квартири на останньому поверсі вогонь перекинувся на весь дах будинку.