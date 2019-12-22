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    У Вінниці в мікрорaйоні «Можaйкa» збудувaли зону відпочинку з фонтaном

    • Розсилка
    У Вінниці в мікрорaйоні «Можaйкa» збудувaли зону відпочинку з фонтaном

    Майже закінчили облаштовувати зону відпочинку на Можайці. Там уже є що показати, але весною має бути краще

    Фото з зони відпочинку виклав у мережу міський голова Сергій Моргунов. Мер написав, що облаштували так територію мешканці району, які подали проект на «Бюджет громадських ініціатив» і виграли.

    «Комунальники благоустрій вже завершили – облаштували доріжки, встановили лавочки, нові світильники, що працюють на сонячних батареях. Днями також протестували роботу фонтану – його запустять вже з наступного сезону. А навесні, коли посіють газони та висадять молоді саджанці, тут буде ще затишніш», - йдеться у повідомленні.

    Джерело: vn.20minut.ua

    бюджет Вінниця мер благоустрій Сергій Моргунов
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