У Вінниці в мікрорaйоні «Можaйкa» збудувaли зону відпочинку з фонтaном



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Майже закінчили облаштовувати зону відпочинку на Можайці. Там уже є що показати, але весною має бути краще

Фото з зони відпочинку виклав у мережу міський голова Сергій Моргунов. Мер написав, що облаштували так територію мешканці району, які подали проект на «Бюджет громадських ініціатив» і виграли.

«Комунальники благоустрій вже завершили – облаштували доріжки, встановили лавочки, нові світильники, що працюють на сонячних батареях. Днями також протестували роботу фонтану – його запустять вже з наступного сезону. А навесні, коли посіють газони та висадять молоді саджанці, тут буде ще затишніш», - йдеться у повідомленні.

Джерело: vn.20minut.ua