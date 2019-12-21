Кличко показав, як буде світитися фігура жирафа в київському зоопарку (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Велетень-жираф стане ще одним із символів оновленого київського зоопарку

У столичному зоопарку тривають масштабні роботи з реконструкції. Там також протестували сучасну підсвітку велетенської фігури жирафа, що встановлена на новій території вхідної групи.

Відео з зоопарку мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Друзі! Ті, хто проїжджав чи проходив повз столичний зоопарк останніми днями, напевно помітили, як засяяв увечері наш різнокольоровий жираф. 15-метрову фігуру жирафа встановили на площі нової вхідної групи в зоопарк, що ми облаштовуємо на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. До відкриття нового входу, яке плануємо на весну, встановимо ще й сучасну підсвітку жирафа. Кілька вечорів її тестували. – Виглядає дуже гарно! Сучасні технології візуалізації створюють світлове шоу за допомогою спеціальних проекторів. Промені спрямовані тільки на скульптуру і не засліплюватимуть світлом відвідувачів, які перебуватимуть поруч, чи авто, що проїжджають проспектом», – написав Кличко.

Мер висловив переконання, що велетень-жираф стане ще одним із символів оновленого київського зоопарку.

Нагадаємо, після ремонту відновлено рух на двох мостах Києва.

Як повідомлялося, у Києві засяяла вогнями головна новорічна ялинка країни.