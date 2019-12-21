Речник Єврокомісії розкритикував санкції США щодо «Північного потоку-2»



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Євросоюз принципово виступає проти запровадження санкцій проти компаній ЄС, які ведуть законний бізнес

Європейський Союз розкритикував можливість запровадження з боку США санкцій щодо компаній, залучених до будівництва російського газогону «Північний потік-2».

Про це сказав речник Єврокомісії у коментарі AFP.

«Євросоюз принципово виступає проти запровадження санкцій проти компаній ЄС, які ведуть законний бізнес», — заявив речник Єврокомісії.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

21 грудня швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.

Джерело: Європейська правда