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    Речник Єврокомісії розкритикував санкції США щодо «Північного потоку-2»

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    Речник Єврокомісії розкритикував санкції США щодо «Північного потоку-2»

    Євросоюз принципово виступає проти запровадження санкцій проти компаній ЄС, які ведуть законний бізнес

    Європейський Союз розкритикував можливість запровадження з боку США санкцій щодо компаній, залучених до будівництва російського газогону «Північний потік-2».

    Про це сказав речник Єврокомісії у коментарі AFP.

    «Євросоюз принципово виступає проти запровадження санкцій проти компаній ЄС, які ведуть законний бізнес», — заявив речник Єврокомісії.

    Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

    Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

    21 грудня швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.

    Джерело: Європейська правда

    ЄС США санкції бюджет бізнес Північний потік-2
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