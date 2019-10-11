У Вінниці відбулася прем’єра фільму «Таємна операція» про добу Української революції



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10 жовтня, у кінотеатрі «Родина» глядачі побачили прем’єру фільму «Таємна операція», зйомки якого проходили в середмісті Вінниці влітку 2017-го

Кінострічку показали в рамках IV-го Всеукраїнського фестивалю військово-історичної реконструкції «Вінниця – Столиця УНР». Режисер-вінничанин Валерій Шалига називає фільм українським вестерном про добу Перших визвольних змагань.

Фільм «Таємна операція» знімався два роки тому на різних локаціях середмістя Вінниці. У ньому можна побачити зокрема готель «Савой», приміщення легендарної «Білої зали» Вінницької Міської Думи, будинку Боруха Львовича, садибу капітана Четкова, мікрорайон Єрусалимку. Це історично-пригодницька стрічка, в якій історія кохання переплітається із подіями 1920 року. В основі сюжету – зустріч Головного Отамана Симона Петлюри та Маршалка Польщі Юзефа Пілсудського, що відбулась у Вінниці у травні 1920 року.

Кульмінація сюжету – замах на очільника Директорії Симона Петлюру. У фільмі три головних герої. Історичні події тісно переплетені із романтикою, шпигунськими пристрастями та побутом тогочасних мешканців міста.

«Фільм треба дивитися, а не розказувати про нього. У зйомці були задіяні актори з Вінниці, Львову та Києва. Процес зйомки був у 2017 році, фільм народжувався дуже важко. Знімати історичне кіно в умовах сучасного міста дуже складно. Вінничани впізнають усі локації зйомок. Хочу подякувати міському голові Сергію Моргунову, адже завдяки його підтримці уже знімаю не перший фільм у Вінниці. Міський голова дозволяє із сучасного міста робити історичне. Далі презентуємо фільм у столиці», - каже режисер стрічки Валерій Шалига.

Сам міський голова сподівається, що уже за півроку вінничани побачать наступний фільм творчої команди Валерія Шалиги, зйомки якого проходили в місті цього літа. І ця стрічка розповідатиме уже про період Другої світової війни.

«Робимо другий прем’єрний показ фільму, який знімався у місті Вінниці. А 9 травня у нас може бути ще й третя прем’єра. Ми потихеньку робимо так, що Вінниця на рівні з Одесою та Києвом стає містом кінематографу. Мені приємно, що цей фільм знімався у нашому місті. І це події, які стосуються визвольної боротьби українців за отримання незалежності на початку XX ст. Тим більше, що на сьогоднішній день – це актуальний виклик для нас починаючи з 2014 року і враховуючи те, що відбувається на Сході нашої держави. Ми спеціально приурочили цей прем’єрний показ до Дня Захисника України. Гарна гра акторів, у фільмі є і любов, і революція, й історичні моменти та навіть шпигунські пристрасті. На тлі любові і патріотизму побудована основна сюжетна лінія», - зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Після прем’єрного показу режисер Валерій Шалига подякував усім, хто брав участь у роботі над фільмом, та запросив вінничан до кінотеатру «Родина» на перегляд «Таємної операції». В рамках фестивалю «Вінниця – Столиця УНР» 12 та 14 жовтня відбудеться два безкоштовних покази для всіх бажаючих. Вхід за запрошеннями, їх можна отримати у касі кінотеатру.