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    Вінничан запрошують на фестиваль-ярмарок «Крафтовий дворик»

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    Вінничан запрошують на фестиваль-ярмарок «Крафтовий дворик»

    Свято сиру, вина та меду

    З 12 по 25 жовтня на Європейській площі вінничани та гості міста зможуть скуштувати крафтові вироби на святі сиру, вина та меду. «Крафтовий дворик» – це фестиваль справжньої ручної праці та людей, що з покоління в покоління передають родинні секрети і зберігають вікові традиції.

    Організатори ярмарку – Центр Молодіжних Ініціатив «ТОП ФЕСТ Україна». Захід відбудеться за сприяння Вінницької міської ради.

    Протягом двох тижнів на гостей фестивалю буде очікувати палітра оригінальних смаків і продуктів, створених за унікальними рецептами і представлених народними майстрами. Окрім ярмарку з дегустаціями, на фестивалі буде концертна та розважальна програма із локаціями для дітей, місцями для відпочинку та майстер-класами.

    Усе це подарує гостям незабутні враження, насолоду від оригінальних та натуральних насичених смаків, а учасникам – можливість познайомити всіх зі своїми унікальними рецептами та частинкою родинної майстерності. Організатори запрошують всіх скуштувати творіння справжніх майстрів своєї справи, адже вважають, що зроблено руками – зроблено з душею.

    Вінниця Україна ярмарок фестиваль вінничани традиції
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