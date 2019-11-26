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    Новини

    У Вінниці відбулися змагання з баскетболу серед школярів

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    У Вінниці відбулися змагання з баскетболу серед школярів

    32 команди прийняли участь у турнірі

    У листопаді відбулися змагання серед учнів шкіл міста з баскетболу. Окремо змагалися хлопці та дівчата. Загалом грали 32 команди.

    Спочатку змагалися хлопці (20 команд). Перше місце вибороли спортсмени ЗШ № 34, друге – ЗШ №1 та третє – ЗШ №6.

    Другими змагалися дівчата (12 команд). Перше місце посіла команда зі школи №35, друге – ЗШ №34 та третє – ЗШ № 33.

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    У Вінниці відбулися змагання з баскетболу серед школярів
    У Вінниці відбулися змагання з баскетболу серед школярів
    У Вінниці відбулися змагання з баскетболу серед школярів

    Змагання проводились за підтримки комітету по фізичній культурі і спорту міської ради.

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