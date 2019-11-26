У Вінниці відбулися змагання з баскетболу серед школярів
32 команди прийняли участь у турнірі
У листопаді відбулися змагання серед учнів шкіл міста з баскетболу. Окремо змагалися хлопці та дівчата. Загалом грали 32 команди.
Спочатку змагалися хлопці (20 команд). Перше місце вибороли спортсмени ЗШ № 34, друге – ЗШ №1 та третє – ЗШ №6.
Другими змагалися дівчата (12 команд). Перше місце посіла команда зі школи №35, друге – ЗШ №34 та третє – ЗШ № 33.
Змагання проводились за підтримки комітету по фізичній культурі і спорту міської ради.