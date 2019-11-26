Опубліковано графік проведення та реєстрації на пробне ЗНО-2020 графіка



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Вартість пробного ЗНО оголосять до 11 грудня

Реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме з 3 по 24 січня 2020 року

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив графік проведення та реєстрації пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Так, реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме з 3 по 24 січня 2020 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов - 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен учасник може пройти тестування з одного навчального предмета.

Також зазначається, що пробне тестування буде платним. Його вартість оголосять до 11 грудня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

До слова, раніше на сайті президента з’явилася петиція з орфографічними помилками за скасування ЗНО.

Автор петиції Дмитро Литвиненко вважає, що «ця петиція допоможе відміните (ЗНО) Зовнишне Незалежне Оцінювання, яке у 2019 році змінило в гіршу сторону 53000 долей, деякі з них не набрали всёго кілька балів і не змогли вступити до вищих навчальних закладів». Литвиненко впевнений, що «зовнішне незалежне оцінювання це не тест з якісним показником знань, це система яка калічить судьби, порушує нервову систему школярів та абітурьєнтів».