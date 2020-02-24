Росія є агресором в Україні, – Дуда



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Анджей Дуда зазначив, що Російській Федерації не до вподоби присутність військ НАТО над Віслою

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія чітко та послідовно порушує міжнародне право

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія демонструє силу, порушуючи повітряний простір інших країн. Про це він заявив у інтерв’ю польському тижневику Sieci.

Дуда наголосив, що Росія чітко та послідовно порушує міжнародне право.

«Тому не можна сказати, що це держава надійна, яка мирним шляхом реалізує свої інтереси. Ми є абсолютним прихильником дотримання міжнародного права, тоді як із боку Росії його чітко і послідовно порушують. Ми багато разів протестували проти цього, захищаючи Україну чи Грузію. Звичайно, Москві це не подобається», – сказав він.

Польський президент зазначив, що Російській Федерації не до вподоби присутність військ НАТО над Віслою.

«Вони безперечно зміцнюють нашу безпеку, і в умовах російської агресії проти України та країн Балтії ця присутність необхідна», – зазначив Анджей Дуда.

Раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію у справі морської агресії Російської Федерації.

Зазначимо, що Гаазький трибунал може почати розслідування анексії Криму в цьому році. За словами прокурора АР Крим Ігоря Поночовного, на даний момент Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду знаходиться на стадії попереднього вивчення отриманої від України інформації.