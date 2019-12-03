У Вінниці відкрилася традиційна виставка-ярмарок «Душею створена краса»



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Майстри з інвалідністю на виставці представили різноманітні вироби

2 грудня, у Вінниці відкрилася виставка-ярмарок «Душею створена краса». Це вже 12 виставка майстрів з інвалідністю, яка раніше проходила під назвою «Руками створена краса». Цей вже традиційний захід був започаткований завдяки ініціативи ГО «Гармонія» і її тодішнього керівника Раїси Панасюк. Цього року під час відкриття виставки всесвітньо відомий «Щедрик» пролунав мовою жестів.

Майстри з інвалідністю на виставці представили різноманітні вироби, сувеніри хенд-мейд, аксесуари, виготовлені власноруч.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов, який відвідав виставку, зазначив, що саме завдяки Раїсі Панасюк у місті було реалізовано чимало проектів у сфері доступності. А завдяки команді ентузіастів ГО «Гармонія» виставка-ярмарок «Душею створена краса» стала традиційною.

«Кожна традиція з’являється завдяки людям і певним колективам, і приємно, що у нашому місті уже дванадцять років підряд ще за ініціативи команди «Гармонії» на чолі з Раєчкою Панасюк напередодні новорічних свят проходить такий ярмарок. Я думаю, що кожен відвідувач зможе тут знайти щось для себе. Мені приємно, що днями за ініціативи Доступно. ЮА Вінницю визнали кращим містом по доступності. Успіх сильної територіальної громади - в єдності і взаємопідтримці. Я вітаю вас з прийдешніми новорічними святами», - сказав під час відкриття виставки –ярмарки міський голова Сергій Моргунов.

Відзнаку від Доступно. ЮА Сергію Моргунову передала член правління організації "Гармонія" Олена Чорнобривенко. Її розмістять у залі засідань міської ради.

«Уже 12-й рік поспіль ми проводимо виставку–ярмарок «Душею створена краса», раніше він називався «Руками створена краса». Два роки тому ми вирішили змінити назву, адже в усі ті поробки багато вкладається душі. Цього року у нас близько 30 учасників, у нас можна напередодні новорічних свят придбати різні подарунки», - зазначила Олена Чорнобривенко.

Виставка–ярмарок проходитиме з 2 по 4 грудня. Кожного дня на відвідувачів чекатиме насичена розважальна програма. Працюватиме виставка з 10:00 до 18:00.