У Вінниці безкоштовно стригтимуть людей з інвалідністю (адреси)



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Безкоштовну послугу можна буде отримати в шести перукарнях міста

Уже традиційно у Вінниці з нагоди відзначення Міжнародного Дня людей з інвалідністю у шести перукарнях безкоштовно робитимуть стрижки людям з інвалідністю.

Для того, щоб скористатись послугою, потрібно третього грудня, з 9:00 до 14:00 прийти до однієї із зазначених у переліку перукарень та пред’явити посвідчення.