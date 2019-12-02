У Вінниці безкоштовно стригтимуть людей з інвалідністю (адреси)
Безкоштовну послугу можна буде отримати в шести перукарнях міста
Уже традиційно у Вінниці з нагоди відзначення Міжнародного Дня людей з інвалідністю у шести перукарнях безкоштовно робитимуть стрижки людям з інвалідністю.
Для того, щоб скористатись послугою, потрібно третього грудня, з 9:00 до 14:00 прийти до однієї із зазначених у переліку перукарень та пред’явити посвідчення.
- Перукарня ВТП «Добробут ВЧ», вул. Академіка Янгеля,18.
- Перукарня «Амур», вул. Келецька,64.
- Перукарня «Професіонал», пр. Коцюбинського,19.
- Перукарня «Домініка», вул. Пирогова,49.
- «Студія краси», вул. Магістрацька, 50.
- ДНЗ «Вище професійне училище № 7», вул. Київська, 118.