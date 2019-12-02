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    Новини

    У Вінниці безкоштовно стригтимуть людей з інвалідністю (адреси)

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    У Вінниці безкоштовно стригтимуть людей з інвалідністю (адреси)

    Безкоштовну послугу можна буде отримати в шести перукарнях міста

    Уже традиційно у Вінниці з нагоди відзначення Міжнародного Дня людей з інвалідністю у шести перукарнях безкоштовно робитимуть стрижки людям з інвалідністю.

    Для того, щоб скористатись послугою, потрібно третього грудня, з 9:00 до 14:00 прийти до однієї із зазначених у переліку перукарень та пред’явити посвідчення.

    • Перукарня ВТП «Добробут ВЧ», вул. Академіка Янгеля,18.
    • Перукарня «Амур», вул. Келецька,64.
    • Перукарня «Професіонал», пр. Коцюбинського,19.
    • Перукарня «Домініка», вул. Пирогова,49.
    • «Студія краси», вул. Магістрацька, 50.
    • ДНЗ «Вище професійне училище № 7», вул. Київська, 118.
    Вінниця вінничани
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