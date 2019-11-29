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    Вынничанин викрав з під’їзду багатоповерхівки дитячу коляску

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    Вынничанин викрав з під’їзду багатоповерхівки дитячу коляску

    Поліцейські поза службою затримали у Вінниці крадія

    Працівники сектору кримінальної поліції Лівобережного відділення поліції  затримали 27-річного чоловіка, який викрав з під’їзду вінницької багатоповерхівки дитячу коляску. Про злочин 29-річна потерпіла дізналась від працівників поліції,  коли вони прийшли повернути викрадену річ.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    За словами заступника Лівобережного відділення поліції Юрія Голуба, близько 21 години на вулиці О. Довженка увагу працівників поліції привернув чоловік, який у дитячій колясці віз драбину. Чоловік не міг пояснити походження речей, які були при ньому. Згодом з’ясувалось, що коляску і драбину 27-річний чоловік викрав  з під’їзду будинку неподалік. Затриманий показав місце крадіжки, а поліцейські розшукали власників майна.

    Правопорушник , житель Запорізької області, затриманий у процесуальному порядку. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабіж та сексуальне насильство.

    Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням у приміщення). За таке правопорушення передбачено покарання до шести років позбавлення волі.

    кримінал Вінниця чоловік злочин
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