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    У Вінниці встановили перші підземні сміттєві контейнери

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    У Вінниці встановили перші підземні сміттєві контейнери

    Зник сморід і безхатченки - встановили підземні сміттєві баки

    Контейнерами вже користуються на вулиці Льва Толстого та на розі вулиць Замостянська-Острозького.

    Не всі жителі ще розуміють, що перед тим, як викидати сміття його потрібно сортувати. І навіть це ще не все, тому що після сортування, необхідно обрати правильний контейнер: для сухих або вологих відходів.

    «Головна перевага підземних сміттєвих систем у тому, що побутові відходи зберігаються під землею і не створюють дискомфорту – немає неприємного запаху, немає негативного враження від перенакопичення відходів. А сама територія виглядає естетично. Окрім того, живлення системи відбувається від сонячних панелей. Дуже важливо, щоб мешканці дотримувались правил використання, тоді механізм працюватиме справно», - пише мер міста Сергій Моргунов у Фейсбук.

    На баках розташовані індикатори. Зелене світло означає, що вільне місце для сміття ще є. Червоне - бак переповнений.

    Перехожі містяни зупиняються, щоб краще роздивитися це ноу-хай, тиснуть на педалі, дивляться в порожнечу. Комунальники дістають баки краном і висипають сміття в машину.

    «Дуже добре придумали. Було б краще, якби такі баки встановили по всьому місту. Немає зайвого запаху, особливо влітку», - каже вінничанка Тетяна Ярошевська.

    Джерело: Gazeta.ua

    Вінниця сміття мер безхатченки
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